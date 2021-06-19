Італія — Уельс: де і коли дивитися онлайн матчі Євро-2020 20 червня

У неділю, 20 червня, поєдинками в Римі та Баку завершиться груповий етап у квартеті А на Євро-2020.

Італійці забезпечили собі вихід до плей-оф, але для того, щоб посісти перше місце у групі, підопічним Роберто Манчіні необхідно не програти Уельсу. Статистика очних зустрічей говорить на користь «Скуадри Адзурри» — при шести перемогах у італійців лише одна поразка.

Додамо, що цей матч буде цікавий у тому числі й українським уболівальникам, оскільки в разі, якщо наша збірна посяде друге місце у своєму квартеті, то в 1/8 фіналу зіграє саме з переможцем групи А.

Букмекери у протистоянні на «Стадіо Олімпіко» віддають перевагу підопічним Роберто Манчіні. Наприклад, контора William Hill ставки на перемогу господарів поля приймає з коефіцієнтом 1,50, на нічию — 3,75, на успіх британців — 8,50.

В іншому поєдинку зійдуться Швейцарія та Туреччина. Турки, програвши у двох перших матчах та не забивши жодного м'яча, мають примарні шанси на продовження боротьби на турнірі, а швейцарцям необхідно обов'язково перемагати, бажано — з великим рахунком, щоб розраховувати на вихід до 1/8 фіналу принаймні з третього місця .

Євро-2020. 3-й тур

20 червня (неділя)

Група А

Італія — Уельс 19:00 «Футбол 1»

Швейцарія — Туреччина 19:00 «Футбол 2»

Турнірне становище перед заключним туром: 1. Італія — 6 очок (різниця м'ячів — 6:0), 2. Уельс — 4 (3:1), 3. Швейцарія — 1 (1:4), 4. Туреччина — 0 (0 :5).

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Розклад прямих телетрансляцій та календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися вирішальний матч для збірної України на груповому етапі Євро-2020.

фото uefa.com

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