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Спорт

Португалія — Німеччина: онлайн відео голів у матчі Євро-2020

17:44 19 червня 2021
Роналду Нойер

Ігрова програма Євро-2020 в суботу, 19 червня, продовжиться дуеллю на мюнхенській «Альянц Арені» між збірними Португалії та Німеччини.

За всю історію команди провели чимало очних поєдинків, і загальна перевага на боці німців — 10 перемог при всього трьох поразках та п'яти мирних результатах. Останні же чотири поєдинки «бундестім» виграв із загальним рахунком 11:3, причому на чемпіонаті світу в Ріо-2014 поразка для португальців була аж надто болючою — 0:4.

Провідні букмекери бачать фаворитом майбутньої битви «бундестім». Наприклад, контора William Hill ставки на перемогу Німеччини приймає з коефіцієнтом 2,30, на мирний результат — 3,25, на виграш Роналду та компанії — 3,25.

За відео голів у поєдинку Португалія — Німеччина ви зможете стежити в режимі онлайн на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Нагадаємо, що також у рамках другого туру в групі F на стадіоні «Пушкаш Арена» в Будапешті зіграють Угорщина та Франція.

Усе про Євро-2020: склади команд, турнірні таблиці, стадіони, регламент, призові

Розклад прямих телетрансляцій та календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися у прямому ефірі матч Євро-2020 Україна — Австрія.

фото uefa.com

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