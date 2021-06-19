У понеділок, 21 червня, збірна України, яка поступилася на турнірі Нідерландам (2:3) і перемогла Північну Македонію (2:1), зіграє на Національному стадіоні у Бухаресті вирішальний матч групової стадії Євро-2020 проти команди Австрії (початок — о 19:00). Пан або пропав. Букмекери вже зробили прогнози на поєдинок у столиці Румунії.

«ФАКТИ» проведуть онлайн-трансляцію зустрічі підопічних Андрія Шевченка і Марко Фоди, за якою ви зможете стежити в цій новині.

Підготовка до матчу у розпалі

Судді з Туреччини

Працювати на поєдинку УЄФА довірив суддівській бригаді з Туреччини на чолі з 44-річним рефері ФІФА Джюнейтом Чакиром, якому допомагатимуть його співвітчизники Бахаттін Дуран і Тарік Онгун (рефері VAR — Массіміліано Ірраті з Італії).

У колишні роки страховий агент за основною професією Чакир частенько перетинався з нашими командами: «Дніпро» — «Белхатув» — 1:1 в 2007-му, «Динамо» — «Дрогеда» — 2:2 в 2008-му, «Гент» — «Динамо» — 1:3 в 2010-му, «Манчестер Сіті» — «Динамо» — 1:0 в 2011-му (ще в першому таймі турок вилучив з поля форварда англійців Маріо Балотеллі), Україна — Швеція — 2:1 на Євро-2012, Англія — Україна — 1:1 у 2012-му, Україна — Франція — 2:0 в 2013-му, «Шахтар» — «Порту» — 2:2 в 2014-му, Іспанія — Україна — 1:0 в 2015-му та Словенія — Україна — 1:1 в 2015-му.

Джюнейт Чакир

Розклад в групі С

За підсумками двох турів стало відомо, що наша збірна точно не посяде в групі перше місце і четверте, які вже забронювали за собою голландці і македонці відповідно (у випадку рівності очок Україна або Австрія не обійдуть «помаранчевих» через поразки в особистих зустрічах, з цієї ж причини македонці не опиняться вище за підопічних Шевченка або Фоди).

Перемога і нічия в останній грі гарантують Україні друге місце в групі і путівку до плей-офф (за рівності інших критеріїв при мирному результаті матчу в Бухаресті у нас буде більше забитих м'ячів у всіх матчах, ніж у Австрії).

А от у випадку поразки, як то кажуть, можливі варіанти. Третє місце команда Шевченка займе в групі в будь-якому випадку, але за негативній різниці м'ячів далеко не факт, що «жовто-сині» з трьома очками потраплять до числа чотирьох кращих з шести «третіх» збірних.

Нагадаємо, що ще в одному матчі в групі С Нідерланди, які перемогли Австрію (2:0), змагатимуться в Амстердамі з Північною Македонією (також о 19:00).

Турнірне становище: 1. Нідерланди — 6 очок (різниця м'ячів — 5:2); 2. Україна — 3 (4:4); 3. Австрія — 3 (3:3); 4. Північна Македонія — 0 (2:5).

Відеоогляд матчу Україна — Північна Македонія — 2:1

Відеоогляд матчу Нідерланди — Австрія — 2:0

Історія зустрічей

Раніше суперники грали між собою двічі, і обидва рази — в товариських поєдинках. У листопаді 2011 року Україна перемогла опонента на «Арені Львів» — 2:1 (Мілевський, 18, Девіч, 90+2 — Янко, 71), а в червні 2012-го, коли наша команда готувалася до Євро-2012, Австрія взяла реванш в Інсбруку — 3:2 (Юнузович, 3, Арнаутович, 62, 89 — Гусєв, 56, 65). До речі, в обох матчах брали участь Шевченко і Ярмоленко.

Відеоогляд матчу Австрія — Україна — 3:2 у 2012 році

Національний стадіон у Бухаресті

Арена в столиці Румунії, на будівництво якої витратили 234 млн євро, здатна вмістити 55 600 уболівальників і приймала в 2012 році фінал Ліги Європи «Атлетико» — «Атлетик» (3:0).

Що ж стосується Євро-2020, то на Національному стадіоні вже були зіграні поєдинки Австрія — Північна Македонія — 3:1 і Україна — Північна Македонія — 2:1.

Прогноз букмекерів

Букмекери в майбутньому поєдинку, який транслюватимуть телеканали «Україна» і «Футбол 1», віддають невелику перевагу команді Андрія Шевченка. Наприклад, контора Favbet ставки на перемогу України приймає з коефіцієнтом 3,60, на нічию — 1,99, на виграш підопічних Марко Фоди — 4,05. У відсотковому відношенні: виграш «жовтого-синіх» — 28, мирний підсумок — 47, успіх Австрії — 25.

Позиції в рейтингу ФІФА

Збірні Австрії та України займають в рейтингу ФІФА сусідні позиції. Підопічні Марко Фоди (до речі, в 2009 році німецький фахівець на чолі «Штурму» не пустив «Металіст» до групового раунду Ліги Європи) — на 23-му місці, команда Андрія Шевченка — на 24-му.

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Розклад прямих телетрансляцій і календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі матч збірних України та Австрії.

Фото uaf.ua, uefa.com

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