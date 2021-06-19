Росія — Данія: де і коли дивитися онлайн матчі Євро-2020 21 червня

У понеділок, 21 червня, фінішують змагання в групах В і С чемпіонату Європи з футболу.

З особливим інтересом вболівальники очікують на поєдинок на арені «Паркен» в Копенгагені, де змагатимуться Данія і Росія. Незважаючи на дві поразки на старті (0:1 від Фінляндії та 1:2 від Бельгії), команда Каспера Хʼюлманна зберігає шанси на вихід до 1/8 фіналу. При цьому поразка Росії напевно відправить підопічних Станіслава Черчесова з турніру (за програшу в два і більше м'ячів зі 100-відсотковою ймовірністю).

Зазначимо, що раніше суперники перетиналися один з одним лише раз: в 2012 році Росія в товариському матчі здобула перемогу на стадіоні «Паркен» (2:0).

Цього разу букмекери в протистоянні датчан, які втратили свого лідера Крістіана Еріксена, і росіян надають перевагу господарям поля. Наприклад, контора «Паріматч» ставки на перемогу Данії приймає з коефіцієнтом 1,71, на нічию — 4,10, на виграш Росії — 5,00.

У паралельному поєдинку Бельгія, яка вже забезпечила собі путівку до плей-офф, зіграє в Санкт-Петербурзі з Фінляндією.

Турнірне становище: 1. Бельгія — 6 очок (різниця м'ячів — 5:1); 2. Росія — 3 (1:3); 3. Фінляндія — 3 (1:1); 4. Данія — 0 (1:3).

У свою чергу, в квартеті С залишилося визначити володарів другого і третього місць. Матч Нідерланди — Північна Македонія в Амстердамі вже не має ніякого турнірного значення («помаранчеві» — перші, підопічні Ігора Ангеловські — четверті). А ось в поєдинку Україна — Австрія в Бухаресті підопічних Андрія Шевченка влаштує нічия.

Євро-2020. 3-й тур

21 червня (понеділок)

Група С

Україна — Австрія 19:00 «Україна», «Футбол 2»

Нідерланди — Північна Македонія 19:00 «Футбол 1»

Група В

Росія — Данія 22:00 «Футбол 2»

Фінляндія — Бельгія 22:00 «Україна», «Футбол 1»

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Розклад прямих телетрансляцій і календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі матч збірних України і Австрії.

Фото uefa.com

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