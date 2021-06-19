Сенсаційна нічия Угорщини з чемпіонами світу та тепловий удар Салаї: відеоогляд матчу Євро-2020

У суботу, 19 червня, ігрові баталії у групі F стартували з матчу між Угорщиною та Францією. Поєдинок пройшов у Будапешті на «Пушкаш Арені» у 30-градусну спеку.

Євро-2020. Група F. 2-й тур

Угорщина — Франція — 1:1

Голи: Фіола (45+2) — Грізманн (66).

Стадіон «Пушкаш Арена» в Будапешті — єдиний на Євро-2020, на якому не діють жодні обмеження по заповнюваності під час турніру. Так що підтримка для збірної Угорщини була забезпечена божевільна. У матчі з Португалією (0:3) підопічні Марко Россі стримували натиск Роналду та компанії до 84-ї хвилини, після чого розсипалися, й у протистоянні з чемпіонами світу також мали намір не вдарити у бруд обличчям перед рідними вболівальниками.

Французи же, обігравши у стартовому турі «бундестім» (1:0), виходили на гру беззаперечними фаворитами. І події першого тайму лише підтверджували перевагу підопічних Дідьє Дешама. Якби Мбаппе та Бензема були трохи точнішими, пробиваючи з меж штрафного майданчика, то «Ле блу» могли «закривати» питання про переможця ще в першому таймі.

Положення угорців ще більше погіршилося, коли на 23-й хвилині несподівано ліг на газон лідер команди Адам Салаї. Поки форварда приводили до тями, волею-неволею згадався випадок із данцем Крістіаном Еріксеном, який ледь не завершився трагедією. Цього ж разу Салаї залишив поле самостійно, підтримуваний лікарями, а незабаром стало відомо, що футболіст отримав тепловий удар.

Утім, і без свого лідера мадярам вдалося шокувати іменитого суперника. Уже в компенсований до першого тайму час Фіола втік до воріт ледь не з центру поля й із меж штрафного пробив точно в кут, обірвавши серію французів, які не пропускали в останніх п'яти матчах.

Не можна сказати, що французи кинули всі сили вперед після поновлення гри в надії швидко відігратися. Але гол прийшов до «Ле блу» сам по собі. На 66-й хвилині Мбаппе виконав силовий простріл із правого флангу, захисник не зміг вибити м'яча, і Грізманн з близької відстані розстріляв незахищений кут — 1:1.

Цей м'яч став для форварда «Барселони» сьомим, забитим у рамках фінальних турнірів чемпіонатів Європи. Від рекордсмена збірної Франції, легендарного Мішеля Платіні, Антуана тепер відокремлюють лише два результативні удари.

До завершення гри у французів було достатньо часу, аби забити переможний м'яч, але господарі встояли та змогли здобути сенсаційну нічию у протистоянні з чемпіонами світу.

Також у рамках 2-го туру в групі F на стадіоні «Альянц Арена» в Мюнхені пройде матч між збірними Португалії та Німеччини (початок — о 19:00).

Турнірне становище: 1. Франція — 4 очки (2 матчі, різниця м'ячів — 2: 1), 2. Португалія — 3 очка (1, 3: 0); 3. Угорщина — 1 (2, 1: 4); 4. Німеччина — 0 (1, 0: 1).

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футбольний коментатор захопився вболівальницею на трибунах та від задоволення заспівав у прямому ефірі.

Фото uefa.com

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