Команда Кріштіану Роналду двічі забила у свої ворота та програла Німеччині: відеоогляд матчу Євро-2020

У суботу, 19 червня, ігрова програма 2-го туру в групі F завершилася поєдинком між Португалією та Німеччиною на «Альянц Арені» в Мюнхені.

Євро-2020. Група F. 2-й тур

Португалія — Німеччина — 2:4

Голи: Роналду (15), Діогу Жота (67) — Рубен Діаш (35, у свої ворота), Геррейро (39, у свої ворота), Хаверц (51), Госенс (60).

Бундестім, програвши в першому турі Франції (0:1), поставив себе в непросте становище. Невдача в поєдинку з Португалією, яка у своєму матчі забила три м'ячі Угорщині на останніх хвилинах, цілком могла залишити німців, які претендують на найвищі місця на кожному великому турнірі, за бортом плей-оф.

І матч почався для підопічних Йоахіма Льова гірше не вигадаєш. Мало того, що арбітри не зарахували гол Госенса через офсайд у Гнабрі, так ще й на 15-й хвилині бундестім пропустив, коли Діогу Жота зручно скинув м'яча на Роналду, і Кріштіану пробивав із близької відстані по порожніх воротах.

Цей гол став для Кріша першим за п'ять матчів проти Німеччини. У попередніх титулований португалець завдав 23 удари по воротах бундестім, але успіхом вони не завершилися. А ось на Євро-2020 вдалося. При цьому Роналду забив свій 19-й м'яч на великих турнірах — чемпіонатах світу та Європи — повторивши унікальне досягнення легендарного німця Мирослава Клозе.

А далі сталося неймовірне. Протягом п'яти хвилин, з 35-ї по 39-у, піренейці пропустили два м'ячі. Причому постаралися свої ж футболісти! Спочатку Рубен Діаш у боротьбі з Хаверцом відправив м'яча у свої ворота, а потім Геррейро, намагаючись перервати простріл Кімміха, зрізав сферу до сітки.

Примітно, що другий м'яч у ворота Португалії став уже п'ятим автоголом на турнірі. Це абсолютний рекорд для чемпіонатів Європи й на один більше, ніж на попередніх трьох першостях (у 2008-му, 2012-му та 2016-му) разом узятих.

Утримувати свою мінімальну перевагу після перерви бундестім не став, і незабаром після поновлення гри забив ще двічі. Спочатку автор переможного гола «Челсі» у фіналі Ліги чемпіонів проти «Манчестер Сіті» Хаверц з метра вніс м'яча у ворота після зручного прострілу Госенса з лівого флангу, а потім одноклубник Руслана Малиновського по «Аталанті» до гольової передачі додав і гол, замкнувши головою навіс із правого флангу.

Усе, що вдалося піренейцям, — це уникнути поразки з розгромним рахунком. Після закидання на кут воротарського Роналду дістав біля лицьової лінії, здавалося, безнадійний м'яч, скинув уздовж лінії воріт, і Діогу Жота переправив сферу у ворота.

У підсумку, 4:2 на користь Німеччини — поки що найрезультативніший матч на турнірі (попередній рекорд належав зустрічі Нідерланди — Україна, що завершився перемогою «помаранчевих» — 3:2). А Португалія пропустила чотири м'яч на великому турнірі лише вдруге в історії, причому обидва випадки були проти Німеччини — минулого разу це сталося на ЧС-2014 у Бразилії.

Турнірне становище: 1. Франція — 4 очки (різниця м'ячів — 2:1); 2. Німеччина — 3 (4:3); 3. Португалія — 3 (5:4); 4. Угорщина — 1 (1:4).

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Розклад прямих телетрансляцій та календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Угорщина за божевільної підтримки змогла зіграти внічию з Францією в матчі Євро-2020.

фото uefa.com

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