У ніч на неділю, 20 червня, в The Theater at Virgin Hotels в Лас-Вегасі (США) відбувся вечір боксу, в головному бою якого чемпіон WBA (Super), IBF і The Ring японець Наоя Іноуе (21 перемога, 18 з них — нокаутом, жодної поразки) провів успішний захист своїх титулів IBF і WBA в найлегшій вазі (до 53,5 кг) проти філіпінця Майкла Дасмарінаса (30 перемог, 20 з них — нокаутом, 3 поразки, 1 нічия).

28-річний японець на прізвисько Монстр, який посідає третє місце в світі в рейтингу боксерів незалежно від вагових категорій, вже в другому раунді 12-раундового поєдинку надіслав свого суперника на канвас лівим хуком в печінку. Філіпінець зумів протриматися, але вже в наступній трихвилинці після ще двох нокдаунів в корпус бій було зупинено.

За статистикою Compubox, точними виявилися 38 з 112 ударів (34%) Іноуе, включаючи 31 з 48 силових ударів (65%). Дасмарінас, котрий вперше боксував у США і перервав свою серію з 13 боїв без поразок, може похвалитися лише 12 влученнями з 80 (15%), включаючи 10 з 40 силових ударів (25%). 85 відсотків своїх боїв Ноуе завершив достроковими перемогами — рекорд найлегшого ваги!

Наоя Іноуе з чемпіонськими поясами

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що британець Деніел Дюбуа нокаутував румуна Богдан Діну в бою за тимчасовий чемпіонський пояс WBA в суперважкій вазі.

Фото Twitter Top Rank Boxing

