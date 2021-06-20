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Спорт

Бразилець із серії А: «Шахтар» домовився про ще один багатомільйонний трансфер футболіста

11:30 20 червня 2021
Марлон

Віце-чемпіон України «Шахтар», який раніше купив за 18 мільйонів євро півзахисника «Бенфіки» Педріньо і за 8 млн форварда «Аякса» Лассіну Траоре, близький до ще одного дорогого трансферу гравця.

У «Шахтар», який у травні очолив 41-річний італієць Роберто де Дзербі (у нього в штабі — вісім асистентів!), переходить 25-річний центральний захисник «Сассуоло» Марлон, повідомляє в Twitter журналіст Джанлука ді Марціо.

Вартість трансферу бразильця складе 12 мільйонів євро плюс бонуси. Планується, що Марлон найближчим часом підпише з «Шахтарем» контракт на чотири роки. У минулому сезоні бразилець зіграв в чемпіонаті Італії 24 поєдинки, в яких заробив чотири жовтих і одну червону картку.

До речі, трансфер Марлона в «Шахтар» принесе додаткові 420 тисяч євро до казни «Флуміненсе» (бразильському клубу дістанеться 3,5 відсотка від суми угоди за те, що футболіст виріс в молодіжній системі команди).

Зазначимо, що «Шахтар», що вже розпочав тренування без «збірників», з 22 червня по 10 липня проведе збір в Австрії, де зіграє з місцевим «Сант-Йоханном» (30 червня), польським «Ракувом» (4 липня), німецьким «Тюркгюджю» (5 липня) і ще одним представником Німеччини «Шальке» (9 липня).

24 липня на столичному «Олімпійському» команда Роберто де Дзербі битиметься в поєдинку за Суперкубок України проти «Динамо».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що екс-футболіст «Шахтаря» Ярослав Ракицький знявся в кліпі дружини про російське місто.

Фото ФК «Сассуоло»

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