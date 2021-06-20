У «Динамо» прийшов Лобановський-молодший

Онук легендарного наставника «Динамо» Валерія Лобановського, котрого внесли до списку 25 кращих тренерів в історії футболу, 24-річний Богдан Лобановський (на фото — з батьками) став менеджером столичного клубу по роботі з уболівальниками.

«Відразу хочу зазначити, що ми знаємо Богдана ще з тих пір, як він в дитячій колясці приїжджав в клуб зі своїм легендарним дідусем, — цитує віце-президента ФК «Динамо» Олексія Семененка Tribuna.com. — І потім, коли Валерія Васильовича вже не стало, Богдан разом зі своїми рідними майже завжди був на клубних заходах, які присвячувалися пам'яті Лобановського.

Не секрет, що чимало зіркових сімей зіштовхуються з проблемою дітей-мажорів. Родині ж Лобановських таке поняття абсолютно чуже. Щирість моїх слів, впевнений, підтвердять ті, хто знає Світлану Валеріївну Лобановську. Це ж стосується і Богдана. Вихований, інтелігентний, добре освічений хлопець. А ще — дуже допитливий і відповідальний. Ось це, на мій погляд, і стало головною запорукою того, що Богдан Лобановський був запрошений на роботу в «Динамо».

Причому сталося це не відразу — він майже місяць стажувався. Придивлявся до колективу, а колектив — до нього, до його можливостей. Посада у Богдана Лобановського — менеджер по роботі з уболівальниками відповідного департаменту, а якщо конкретніше — аналітик SRM-системи. Як бачимо, і тут кілька збігається талант внука і його легендарного діда. Маю на увазі схильність Валерія Лобановського до точних наук".

Маленький Богдан Лобановський з молодшою сестрою Ксенією та легендарним дідусем

Зазначимо, що в дитинстві Богдан Лобановський якийсь час тренувався в академії столичного клубу, займаючись в одній групі з нинішніми футболістами «Динамо» та збірної України Віктором Циганковим і Володимиром Шепелєвим.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що померла вдова Валерія Лобановського.

Фото ФК «Динамо»

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