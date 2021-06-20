21-річна рекордсменка України Катерина Долган загинула в ДТП

У ДТП на трасі Київ — Прилуки загинула українська легкоатлетка, призер чемпіонату країни з гірського бігу, переможниця і призер багатьох забігів, кандидат в майстри спорту Катерина Долган. Про це повідомила в Facebook керівник Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.

«Ще два дні тому вона брала участь в своєму черговому забігу в Сумах. І попереду було все життя, маса планів, перемог і мрій… Коли ми готували її рекорд, ми назвали Катю „Та, що біжить за сонцем“… Легкого бігу тобі у Вічність, дівчинко…», — написала Лана Вєтрова.

У жовтні минулого року уродженка Прилук Катерина Долган потрапила до Книги рекордів України у номінації «Найдовший безперервний біг на біговому тренажері». Тоді спортсменка, що вчилася раніше на факультеті фізвиховання Національного педагогічного університету імені Драгоманова, за 5 годин пробігла без перерви на відпочинок 51 кілометр.

Катерина Долган

«Я намагався тебе радувати щодня, може, через це ти мене покохала так сильно, ніжно і лагідно. Я вдячний Богу за те, що ти з'явилася в моєму житті. Я тебе кохаю так само сильно, як і кохав, навіть після твого відходу. Дуже боляче, скорбота переповнює, не можу знайти правильних слів. Думаю, і так зрозумієте мене. Більшість з вас знали Катю, але так, як я, — ніхто. Це не людина, це був ангел. Сьогодні на небесах стало на одного ангела більше», — написав у Facebook хлопець Катерини Долган Павло Філонов.

Павло і Катерина

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що під Києвом трагічно загинула член збірної України з боксу Аміна Булах.

Фото «Вечірній Київ», Facebook

275

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter