Італія з трьома «сухими» перемогами виграла групу Євро-2020 і чекає в плей-офф на Україну або Австрію

У неділю, 20 червня, поєдинками в Римі і Баку першими завершили з'ясування відносин на груповій стадії Євро-2020 учасники квартету А.

Євро-2020. Група А. 3-й тур

Італія — Уельс — 1:0

Гол: Пессіна (39).

На 55-й хвилині вилучений Ампаду (Уельс).

Італія і Уельс, які, за великим рахунком, заздалегідь забезпечили собі вихід з групи, на «Стадіо Олімпіко» в Римі визначали лише переможця квартету. Команду Манчіні, що розгромила в перших зустрічах Туреччину (3:0) і Швейцарію (3:0), влаштовувала і нічия, а хлопців Роберта Пейджа, котрі зіграли внічию зі швейцарцями (1:1) і здолали турків (2:0), — лише перемога.

Раніше апеннінці і валлійці перетиналися один з одним на футбольному полі дев'ять разів і жодного разу не закінчували очні зустрічі унічию: сім перемог Італії і два успіхи Уельсу.

Обійшлося без «мирової» і цього разу. Господарі поля, які вийшли на гру без цілої групи лідерів і з траурними пов'язками в пам'ять про легендарного футболіста і президента «Ювентуса» Джампʼєро Боніперті, повели в рахунку на 39-й хвилині, коли після передачі зі штрафного одноклубник Малиновського по «Аталанті» Пессіна переправив м'яч в сітку воріт — 1:0.

Шанси Уельсу на порятунок стали мізерними після того, як на 55-й хвилині за грубий фол вилучили з поля півзахисника Ампаду (до речі, він наймолодший гравець в історії чемпіонатів Європи, який отримав пряму червону картку, — 20 років 279 днів). Втім, у грі 11 на 10 голів вболівальники не побачили.

Зазначимо, що команда Роберто Манчіні не лише з максимальним результатом виграла групу Євро-2020, а й збільшила свою безпрограшну серію до 30 (!) поєдинків (11 перемог поспіль із загальним рахунком 32:0!), повторивши «вічний» рекорд команди Вітторіо Поццо, яка в період з 1935 по 1939 рік не програвала в 30 іграх поспіль. Щоб встановити нове досягнення, збірній Італії достатньо не поступитися 26 червня на лондонському «Уемблі» в матчі 1/8 фіналу другій команді групи С — Україні чи Австрії.

Що ж стосується Гарета Бейла і компанії, які випередили Швейцарію за рахунок кращої загальної різниці м'ячів, то суперником валлійців в боротьбі за путівку до чвертьфіналу 26 червня в Амстердамі буде друга команда групи В (Бельгія, Фінляндія, Данія або Росія).

Ще в одному поєдинку в групі Швейцарія в Баку перемогла команду Туреччини — 3:1 (Сеферович, 6, Шакірі, 26, 68 — Кахведжі, 62).

Підсумкове становище команд: 1. Італія — 9 очок (різниця м'ячів — 7:0); 2. Уельс — 4 (3:2); 3. Швейцарія — 4 (4:5); 4. Туреччина — 0 (1:8).

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Розклад прямих телетрансляцій і календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі поєдинок Україна — Австрія.

Фото uefa.com

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