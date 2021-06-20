Швейцарія з голом-красенем відправила Туреччину з Євро-2020: відеоогляд матчу

У неділю, 20 червня, зустрічами в Римі і Баку завершилася боротьба в квартеті А чемпіонату Європи з футболу.

Євро-2020. Група А. 3-й тур

Швейцарія — Туреччина — 3:1

Голи: Сеферович (6), Шакірі (26, 68) — Кахведжі (62).

Турки, незважаючи на «сухі» поразки від Італії (0:3) і Уельсу (0:2), все ж зберігали крихітні шанси на вихід з групи з третього місця. У той же час Швейцарія в разі перемоги на Олімпійському стадіоні в Баку напевно б здобула путівку до 1/8 фіналу.

І вже на 6-й хвилині підопічні Володимира Петковича повели в рахунку: форвард «Бенфіки» Сеферович примудрився з-за меж штрафного точно пробити з розвороту — 1:0.

В середині першого тайму перевага швейцарців подвоїлася: цього разу гол-красень дальнім ударом забив півзахисник «Ліверпуля» Шакірі, який записав на свій рахунок 24-й м'яч за національну команду, — 2:0. При цьому Джердан став першим гравцем збірної Швейцарії, який відзначився точними ударами на чотирьох поспіль великих турнірах (ЧС-2014, Євро-2016, ЧС-2018 і Євро-2020).

Максимум, що вдалося зробити після перерви багатостраждальній збірній Туреччини, так це зусиллями Кахведжі забити в ворота Зоммера, у якого днями народилася друга дитина, єдиний гол на турнірі — 2:1.

Щоправда, незабаром другий в матчі точний «постріл» Шакірі зняв всі питання про переможця — 3:1.

Швейцарія з чотирма очками напевно потрапить до квартету кращих третіх команд в групах та продовжить виступ на турнірі, а ось Туреччина, що забила в трьох матчах лише один м'яч, слідом за збірною Північної Македонії позбулися всіх шансів на вихід до 1/8 фіналу і з ганьбою їде додому.

Ще в одному поєдинку в групі Італія в Римі перемогла команду Уельсу — 1:0 (Пессіна, 39).

Підсумкове становище команд: 1. Італія — 9 очок (різниця м'ячів — 7:0); 2. Уельс — 4 (3:2); 3. Швейцарія — 4 (4:5); 4. Туреччина — 0 (1:8).

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Фото uefa.com

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