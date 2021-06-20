Чехія — Англія: де і коли дивитися онлайн вирішальні матчі в групі Євро-2020 22 червня

У вівторок, 22 червня, поєдинками в Лондоні та Глазго завершиться боротьба за путівки до плей-офф Євро-2020 у групі D.

У поєдинку на «Уемблі» Англія, яка перемогла хорватів (1:0) і розійшлася з миром із Шотландією (0:0), та Чехія визначать переможця квартету (в разі нічиєї до плей-офф вийдуть обидві команди, але першими фінішують підопічні Ярослава Шилгави).

У колишні роки суперники провели між собою чотири зустрічі: двічі успіх був на боці родоначальників футболу (2:0 в 1998-му і 5:0 в 2019-му), один матч закінчився внічию (2:2 в 2008-му), а ще один поєдинок виграли чехи (2:1 в 2019-му).

Букмекери в майбутньому матчі надають перевагу підопічним Гарета Саутгейта. Наприклад, контора William Hill ставки на перемогу Англії приймає з коефіцієнтом 1,60, на нічию — 3,40, на виграш чехів — 7,50.

Ще в одному поєдинку ігрового дня на «Хемпден Парк» у Глазго зійдуться Хорватія і Шотландія (до речі, єдина збірна, яка поки не забила на турнірі жодного м'яча). Нічия залишить за бортом турніру обидві команди, а ось перемога за певного перебігу подій може підняти «картатих» або британців навіть на друге місце в групі. Зазначимо, що чинні віце-чемпіони світу хорвати ніколи раніше не перемагали суперника (після трьох нічиїх Шотландія виграла обидва відбіркових поєдинки ЧС-2014 року — 1:0 в Загребі та 2:0 в Глазго).

Цього разу букмекери розцінюють шанси команд Златко Даліча і Стіва Кларка на успіх, як приблизно рівні: виграш Хорватії — 2,30, нічия — 3,70, перемога Шотландії — 2,90.

До речі, 20-річний півзахисник шотландців Біллі Гілмор здав позитивний тест на коронавірус і відправлений на 10-денну самоізоляцію.

Турнірне становище: 1. Чехія — 4 очка (різниця м'ячів — 3:1); 2. Англія — 4 (1:0); 3. Хорватія — 1 (1:2); 4. Шотландія — 1 (0:2).

Євро-2020. Група D. 3-й тур

22 червня (вівторок)

Чехія — Англія 22:00 «Україна», «Футбол 2»

Хорватія — Шотландія 22:00 «Футбол 1»

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Фото uefa.com

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