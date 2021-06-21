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Спорт

Знаменитий воротар, у якого дружина українка, попався з цигаркою перед матчем Євро-2020

9:11 21 червня 2021
Войцех Щенсни

Голкіпера «Ювентуса» і збірної Польщі Войцеха Щенсни спіймали з сигаретою в роті перед матчем Євро-2020 з командою Іспанії. Воротар у тренувальній формі Кадри ніс пачку сигарет в руках і запальничку, а потім потайки закурив, коли покидав командний готель в Сопоті перед вильотом на матч до Севільї, повідомляє The Sun.

До речі, порушник режиму здорово провів поєдинок проти підопічних Луїса Енріке (1:1). Він відбив п'ять ударів і допоміг полякам зберегти шанси на вихід до плей-офф (в останній грі в групі Левандовські та компанії необхідно перемагати Швецію).

Як зазначає видання, Щенсни (до речі, його батько Мацей теж екс-воротар збірної Польщі) вже попадався на палінні, коли захищав кольори лондонського «Арсенала». Зокрема, Арсен Венгер оштрафував його на 27 тисяч доларів за палыння в душовій після поразки від «Саутгемптона» в перший день 2015 року.

«У той час я регулярно курив, і бос знав про це дуже добре», — виправдовувався голкіпер.

До речі, дружина Войцеха Щенсни Марина Лученко — українка, яка народила футболістові сина Ліама, котрому зараз 3 роки. Дівчина народилася у Вінниці і в дитинстві з батьками перебралася до Польщі. Там вона захоплювалася музикою і вже в шість років взяла участь в своєму першому пісенному конкурсі. У 2011 році випустила перший сольний альбом під псевдонімом MaRina. З тих пір у неї вийшло багато пісень, які дуже популярні в Польщі. Одна з них зібрала на YouTube понад 7 млн переглядів.

Войцех з дружиною Мариною і сином Ліамом

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що екс-футболіста збірної України Євгена Селезньова вигнали з «Колоса» за порушення режиму.

Фото The Sun, Instagram

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