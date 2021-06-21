Дворазовий олімпійський чемпіон, 33-річний український боксер-легковаговик Василь Ломаченко (14 перемог, 10 з них — нокаутом, 2 поразки), котрий переніс операцію на плечі, через вісім місяців повертається на професіональний ринг.

У ніч на неділю, 27 червня, колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях проведе на арені Virgin Hotel в Лас-Вегасі (США) бій проти 32-річного японця Масайоші Накатані (19 перемог, 13 з них — нокаутом, 1 поразка). Орієнтовний час початку дуелі — 5:00.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ ЛОМАЧЕНКО — НАКАТАНІ

Букмекери в майбутньому поєдинку віддають явну перевагу українському боксерові, приймаючи ставки на успіх Ломаченка і Накатані з такими коефіцієнтами.

«Паріматч»: перемога Ломаченка — 1,50, нічия — 17,00, виграш Накатані — 2,48.

Favbet: перемога Ломаченка — 1,05, нічия — 34,00, виграш Накатані — 9,70.

«Фан Спорт»: перемога Ломаченка — 1,058, нічия — 35, виграш Накатані — 11,5.

«Марафон»: перемога Ломаченка — 1,053, виграш Накатані — 9,20.

William Hill: перемога Ломаченка — 1,05, нічия — 21,00, виграш Накатані — 8,00.

Менеджер Ломаченка Егіс Клімас повідомив про те, що український боксер завершив тренувальний табір перед боєм з японцем і виклав в Instagram фото Василя зі спаринг-партнерами — Альбертом Беллом (18 перемог, 5 з них — нокаутом), Джеремі Хіллом (15 перемог, 10 з них — нокаутом, 1 поразка) і Стівеном Галеано (7 перемог, 6 з них — нокаутом).

«Спасибі Альберту, Стівену і Джеремі. Підготовка до тижня бою завершена», — написав Егіс Клімас.

Василь Ломаченко зі спаринг-партнерами

Тим часом компанія Top Rank випустила проморолик, який присвячений бою Ломаченко — Накатані і виконаний у стилі «Матриці».

Зазначимо, що своєї єдиної поразки в кар'єрі Накатані зазнав в 2019 році в бою проти американця Теофімо Лопеса. За іронією долі, саме Лопесу Ломаченко програв в своєму останньому поєдинку в жовтні 2020-го, втративши чемпіонські пояси.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Василю Ломаченку дісталося за вивішений в США «іспанський» прапор.

Фото Instagram

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