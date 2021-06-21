У понеділок, 21 червня, на Національному стадіоні у столиці Румунії підопічні Андрія Шевченка, які раніше поступилися на Євро-2020 голландцям (2:3) і здолали Північну Македонію (2:1), проведуть вирішальний матч групового турніру проти 23-го номера рейтингу ФІФА Австрії (початок — о 19:00).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ УКРАЇНА — АВСТРІЯ

Нічия або перемога гарантують «жовто-синім» друге місце в квартеті С і вихід до 1/8 фіналу (в такому випадку українська збірна зіграє 26 червня на «Уемблі» з італійцями, які поки не втратили на турнірі жодного очка і не пропустили ні одного м'яча).

Раніше суперники обмінялися перемогами у товариських матчах: Україна обіграла опонента в листопаді 2011-го на «Арені Львів» — 2:1, а Австрія взяла реванш у червні 2012-го в Інсбруку — 3:2.

Команді Андрія Шевченка в грі в Бухаресті не помічники травмовані Олександр Зубков і Денис Попов, а також Роман Безус, за команду Марко Фоди через проблеми зі здоров'ям не зіграє Валентино Лазаро.

За відео голів в режимі онлайн в матчі Україна — Австрія стежте на сайті «ФАКТІВ» в цій новині.

У паралельному поєдинку в групі в Амстердамі зіграють Нідерланди та Північна Македонія.

Турнірне становище: 1. Нідерланди — 6 очок (різниця м'ячів — 5:2); 2. Україна — 3 (4:4); 3. Австрія — 3 (3:3); 4. Північна Македонія — 0 (2:5).

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що букмекери дали свої прогнози на зустріч Україна — Австрія.

Фото uefa.com

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