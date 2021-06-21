У понеділок, 21 червня, на стадіоні «Паркен» в Копенгагені в квартеті В відбудеться матч третього туру групової стадії Євро-2020 між збірними Данії та Росії.

Незважаючи на дві поразки на старті (0:1 від Фінляндії і 1:2 від Бельгії), команда Каспера Хʼюлманна зберігає шанси на вихід до 1/8 фіналу. Данцям потрібна перемога. При цьому поразка Росії напевно відправить підопічних Станіслава Черчесова з турніру (при програші у два і більше м'ячів зі 100-відсотковою ймовірністю).

Букмекери ставлять на скандинавів, які втратили свого лідера Крістіана Еріксена. Наприклад, контора William Hill ставки на перемогу Данії приймає з коефіцієнтом 1,73, на нічию — 3,90, на виграш Росії — 4,80.

За відео голів в режимі онлайн в матчі Росія — Данія стежте на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

У паралельній зустрічі в групі в Санкт-Петербурзі зіграють Бельгія та Фінляндія.

Турнірне становище: 1. Бельгія — 6 очок (різниця м'ячів — 5:1); 2. Росія — 3 (1:3); 3. Фінляндія — 3 (1:1); 4. Данія — 0 (1:3).

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Розклад прямих телетрансляцій і календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна Росії була розгромлена Бельгією в стартовій грі на чемпіонаті Європи.

Фото uefa.com

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