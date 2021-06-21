У 8-разового олімпійського чемпіона народилися близнюки

Легендарний спринтер, 8-разовий олімпійський чемпіон і 11-разовий чемпіон світу Усейн Болт, у якого в травні минулого року народилася дочка Олімпія Лайтнінг, став батьком близнюків. Про це 34-річний легкоатлет з Ямайки повідомив в Instagram.

Спортсмен опублікував знімок з подругою Касі Беннетт і двома новонародженими синами, яких назвали Сейнт-Лео і Тандер.

Нагадаємо, що Усейн Болт завершив кар'єру легкоатлета після чемпіонату світу 2017 року. Він єдиний спортсмен, якому вдалося перемогти на дистанціях 100 м і 200 м на трьох Олімпіадах поспіль (в Пекіні, Лондоні і Ріо-де-Жанейро). При цьому світові рекорди Усейна в бігу на 100 метрів (9,58 сек.) і 200 метрів (19,19 сек.) не побили досі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усейн Болт заразився коронавірусом, святкуючи день народження.

Фото Instagram

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