Нідерланди подарували символічну футболку Пандєву та розгромили Північну Македонію: відеоогляд матчу Євро-2020

У понеділок, 21 червня, поєдинками в Амстердамі та Бухаресті завершилися баталії в групі С чемпіонату Європи з футболу.

Євро-2020. Група С. 3-й тур

Північна Македонія — Нідерланди — 0:3

Голи: Депа (24), Вейналдум (51, 58).

Перед поєдинком стало відомо про те, що легендарний для македонців нападник Горан Пандєв матчем із Нідерландами завершує свою кар'єру в національній команді. «Помаранчеві» підготувалися, і перед стартовим свистком капітан голландців Жоржиньйо Вейналдум вручив форварду футболку зі 122 номером та прізвищем Пандєв — саме стільки матчів буде в активі Горана після виступу на Євро-2020, де він забив перший в історії гол збірної своєї країни у фінальній частині чемпіонатів Європи.

Сам же поєдинок не мав турнірного значення. Нідерланди достроково виграли групу С, а Північна Македонія, навпаки, втратила шанси піднятися вище четвертого місця. Напевно, відсутність відповідальності за результат розкріпачив балканців, які й гол на 10-й хвилині забили (щоправда, скасований арбітром через офсайд у Трічковскі), і в стійку Трайковскі поцілив. Але відкрили рахунок голландці, коли Депай з меж штрафного майданчика точно пробив повз воротаря.

0:1 — Депай (24-а хв.)

Примітно, що нападник французького «Ліона» вражає своєю результативністю. В останніх десяти матчах за «помаранчевих» Мемфіс забив дев'ять м'ячів та віддав три гольові передачі. Справжній лідер!

Після перерви підопічні Франка Де Бура без особливих проблем довели рахунок до розгромного — дубль записав на свій рахунок капітан «помаранчевих» Вейналдум. У підсумку голландці спокійно дограли матч до перемоги — 3:0, і в 1/8 фіналу тепер зустрінуться з однією з команд, які посядуть треті місця в групах D, Е чи F.

0:2 — Вейналдум (51-а хв.)

0:3 — Вейналдум (58-а хв.)

Ще в одному поєдинку в групі Україна в Бухаресті поступилася команді Австрії — 0:1 (Баумгартнер, 21).

Підсумкове становище команд: 1. Нідерланди — 9 очок (різниця м'ячів — 8:2); 2. Австрія — 6 (4:3); 3. Україна — 3 (4:5); 4. Північна Македонія — 0 (2:8).

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Розклад прямих телетрансляцій та календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Італія з трьома «сухими» перемогами виграла групу Євро-2020 та чекає у плей-офф зустрічі з Австрією.

Фото uefa.com

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