Фінляндія програла потужній Бельгії та подарувала шанс Україні на плей-оф: відеоогляд матчу Євро-2020

У понеділок, 21 червня, поєдинками в Санкт-Петербурзі та Копенгагені завершився груповий етап для команд квартету В чемпіонату Європи з футболу.

Євро-2020. Група В. 3-й тур

Фінляндія — Бельгія — 0:2

Голи: Градецькі (74, у свої ворота), Лукаку (81).

Бельгійці після двох поспіль перемог, над Росією (3:0) та Данією (2:1), достроково забезпечили собі вихід до плей-оф. Але для того, щоб посісти у групі перше місце, необхідно було як мінімум не програти Фінляндії. Несподівано, але в історії протистояння цих збірних загальна перевага була на боці «суомі» — чотири перемоги, стільки ж нічиїх та три перемоги «червоних дияволів». Причому востаннє бельгійці перемагали 63 (!) роки тому — в 1968-му, після чого збірну з півночі Європи їм обігравати не вдавалося.

Утім, з нинішньою збірною Бельгії можуть на рівних змагатися лише гранди європейського футболу, до яких Фінляндія аж ніяк не відноситься. Максимум, на що були здатні «суомі» у звітному поєдинку, — це до пори до часу відбиватися від атак «червоних дияволів», у яких на вістрі заправляв гренадер Лукаку, який забив 20 м'ячів в останніх 16 матчах за національну команду.

І в першому таймі фіни, які не завдали жодного удару в бік воріт суперника, відстояли нульову нічию. На 65-й хвилині здавалося, що тиск підопічних Роберто Мартінеса нарешті приніс плоди, коли Лукаку замкнув ідеальну передачу де Брюйне, проте арбітр після підказки відеоасистента скасував взяття воріт, зафіксувавши у нападника офсайд.

Утім, вистояти «суомі» таки не вдалося. Після подачі з кутового Вермален пробив головою в поперечину, від якої м'яч відлетів у голкіпера Градецькі й таки перетнув лінію воріт. А на 81-й хвилині Лукаку таки домігся свого, вже за правилами відправивши м'яча до сітки воріт. 21-й гол у 17 останніх матчах за збірну для Ромелу!

Таким чином, 2:0 — перемога Бельгії, яка продовжила свою гольову серію до 33 матчів. Востаннє «червоні дияволи» залишали поле без забитого м'яча в півфіналі ЧС-2018, коли мінімально поступилися майбутнім чемпіонам французам (0:1).

Підопічні Роберто Мартінеса з максимальним результатом на груповій стадії (уперше в історії збірної, до речі) вийшли до 1/8 фіналу, де їхніми суперниками стане одна з команд, що посядуть треті місця в групах А, D, E або F. А фіни, хоч і посіли третє місце з групі, з різницею м'ячів 1:3 та трьома очками в активі на вихід до плей-оф претендувати не зможуть. І це додатковий шанс для збірної України, яка за різницею м'ячів (4:5) стоїть вище за «суомі»…

Ще в одному поєдинку в групі Данія в Копенгагені розгромила Росію — 4:1 (Дзюба, 70, з пенальті — Дамсгор, 38, Поульсен, 59, Крістенсен, 79, Меле, 82), та залишила підопічних Станіслава Черчесова за бортом плей-оф .

Підсумкове становище команд: 1. Бельгія — 9 очок (різниця м'ячів — 7:1); 2. Данія — 3 (5:4); 3. Фінляндія — 3 (1:3); 4. Росія — 3 (2:7).

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Фото uefa.com

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