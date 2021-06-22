Росія знищена Данією і з ганьбою покинула Євро-2020: відеоогляд матчу

У понеділок, 21 червня, на стадіонах в Копенгагені і Санкт-Петербурзі настала розв'язка в групі В чемпіонату Європи з футболу.

Євро-2020. Група В. 3-й тур

Росія — Данія — 1:4

Голи: Дзюба (70, з пенальті) — Дамсгор (38), Поульсен (59), Крістенсен (79), Меле (82).

Незважаючи на те, що Данії, яка втратила свого лідера Крістіана Еріксена, необхідно було лише перемагати, за весь перший тайм команда Каспера Хʼюлманна завдала лише одного удару в площину воріт суперника. І, на жаль для росіян, які самі могли забити (небезпечний удар Головіна парирував Шмейхель), той самий єдиний «постріл» півзахисника «Сампдорії» Дамсгора метрів з 20 виявився результативним — 0:1.

А незабаром після перерви команда Черчесова зробила супернику королівський подарунок. Зобнін помилився в момент пасу назад воротареві, і Поульсен прощати росіян не став — 0:2.

На 70-й хвилині найкращий бомбардир в історії збірної Росії Дзюба один гол з пенальті відіграв. Але данців, котрі добряче настраждалися на турнірі, в цей вечір було не зупинити: на 79-й хвилині Крістенсен, а на 82-й Меле довели справу до розгрому — 4:1.

Данія за рівності очок з фінами та росіянами випередила суперників за показниками особистих зустрічей і стала другою в групі, а Фінляндія з тієї ж причини відправила на дно таблиці Росію. «Мальчік, водочкі нам прінєсі»…

До речі, у фінської збірної в змаганні третіх команд гірша різниця м'ячів, ніж у України (1:3 проти 4:5), і для того, щоб пробитися до 1/8 фіналу, команді Андрія Шевченка потрібно «обійти» ще лише одного (!) суперника. Як варіант: перемога Іспанії над Словаччиною і при цьому невиграш Польщі у Швеції або нічия в поєдинку Хорватія — Шотландія. Є ще інші варіанти…

Ще в одному матчі в групі команда Бельгії перемогла в Санкт-Петербурзі збірну Фінляндії — 2:0 (Градецькі, 74, в свої ворота, Лукаку, 81).

Підсумкове становище команд: 1. Бельгія — 9 очок (різниця м'ячів — 7:1); 2. Данія — 3 (5:4); 3. Фінляндія — 3 (1:3); 4. Росія — 3 (2:7).

Суперником бельгійців в 1/8 фіналу 27 червня в Севільї стане третя команда з груп A, D, E або F, а Данія днем раніше виборюватиме путівку до чвертьфіналу в поєдинку проти Уельсу в Амстердамі.

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Розклад прямих телетрансляцій і календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі матчі Євро-2020 22 червня.

Фото uefa.com

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