«З такою грою у плей-оф немає чого робити»: Шевченко розкритикував збірну після поразки від Австрії на Євро-2020

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко змістовно прокоментував гру своїх підопічних у матчі з Австрією (0:1), яким для «жовто-синіх» завершився груповий етап Євро-2020.

«У першу чергу, хотів би подякувати вболівальникам. Ми бачили, що практично весь стадіон був заповнений нашими вболівальниками — велика подяка їм, що вони приїхали, підтримали команду.

Фізично наша команда цей турнір не витримала. Нам важко грати три матчі в такому стислому періоді. Ми знали це чудово. Програвали сьогодні багато дуелей, припускалися маси невимушених помилок. Одна з таких призвела до втрати м'яча, за якою послідував кутовий біля наших воріт та пропущений гол. Ми всюди спізнювалися. Команда просто не була готова — у цих умовах годі й говорити про якусь конструктивну гру.

За підсумками поєдинку розчарування у мене в одному: у нас був шанс пройти далі, але ми його не використали. Утім, з таким першим таймом у плей-оф немає чого робити. Два матчі ми провели на хорошому рівні, а сьогоднішній поєдинок став нашим найгіршим на турнірі. Команда не витримала ритму.

Я поки не знаю, що на нас чекає в майбутньому. Дочекаємося завершення групового етапу, тоді стане зрозумілою наша подальша доля. Але якщо є навіть мінімальний шанс на вихід до плей-оф, ми будемо готуватися", — зазначив наставник «жовто-синіх» на післяматчевій прес-конференції.

Додамо, що збірна України, посівши третє місце у групі, буде вести заочну боротьбу ще з п'ятьма командами, які стануть третіми у своїх групах, за чотири путівки до плей-оф. «Жовто-сині» вже обійшли Фінляндію за додатковими показниками, але для проходу до 1/8 фіналу цього поки замало.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Нідерланди розгромили Північну Македонію та зі стовідсотковим показником вийшли до 1/8 фіналу.

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