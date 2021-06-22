«Атлетик» та «Базель»: стали відомі сім суперників «Динамо» на зборах у Швейцарії

Чемпіон України київське «Динамо», який 24 липня в Києві побореться за Суперкубок України з донецьким «Шахтарем», визначився з суперниками у спарингах на двох навчально-тренувальних зборах, які триватимуть з 28 червня по 7 липня та з 10 по 20 липня.

Як повідомляє офіційний сайт клубу, обидва підготовчих періоди підопічні Мірчі Луческу проведуть у Швейцарії, де зіграють вісім контрольних матчів. Серед суперників — клуби вищого дивізіону Швейцарії, а також представники топ-п'ятірки європейських національних чемпіонатів, французька «Ніцца» та іспанський «Атлетик» з Більбао.

1 липня (20:00*). «Базель» (Швейцарія)

3 липня (16:00). «Лозанна» (Швейцарія)

5 липня. Суперник уточнюється

7 липня (17:00). «Люцерн» (Швейцарія)

10 липня. «Серветт» (Швейцарія)

14 липня. «Сьон» (Швейцарія)

17 липня. «Ніцца» (Франція)

20 липня. «Атлетик» (Іспанія)

* вказано київський час

Відзначимо, що всі поєдинки будуть показані на клубному каналі «Динамо» в YouTube.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Мірча Луческу продовжив свій контракт із «Динамо» на два роки.

Фото ФК «Динамо»

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