«Шахтар» полетів до Австрії без збірників, але з трьома дорогими новачками

Донецький «Шахтар», який призначив головним тренером екс-наставника італійського «Сассуоло» Роберто де Дзербі, вирушив на перший навчально-тренувальний збір до Австрії.

Як повідомляє офіційний сайт «гірників», до складу делегації, яка відправилася до невеликого містечка Зальфельден-ам-Штайнернен-Мер, що поблизу Зальцбурга, включено 36 футболістів, серед яких і три літніх придбання — нападник Лассіна Траоре з Буркіна-Фасо, а також бразильські захисник Марлон та півзахисник Педріньо.

Повний список виглядає наступним чином:

Воротарі: Олексій Шевченко, Євген Гриценко, Тимур Пузанков, Денис Твардовський;

Захисники: Додо, Юхим Конопля, Дмитро Капінус, Валерій Бондар, Давид Хочолава, Марлон, Вітао, Марк Мампассі, Данило Удод, Віктор Корнієнко, Ісмаїлі, Андрій Булеза;

Півзахисники: В'ячеслав Танковскій, Майкон, Максим Малишев, Олег Очеретько, Денис Шостак, Артем Бондаренко, Маркос Антоніо, Алан Патрік, Дентіньо, Євген Коноплянка, Маркіньос Сіпріано, Тете, Манор Соломон, Педріньо, Михайло Мудрик, Фернандо, Артур Микитишин;

Нападники: Лассіна Траоре, Богдан В'юнник, Данило Сікан.

Відзначимо, що «Шахтар» запланував під час першого збору проведення чотирьох спарингів — з австрійським «Санкт-Йоханном» (30 червня), польським «Ракувом» (4 липня), а також німецькими «Тюркгюджю» (5 липня) та «Шальке-04 «(9 липня). 10 липня делегація донецького клубу повернеться до Києва.

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