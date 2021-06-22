Світоліна за підтримки нареченого перемогла в Істборні другу ракетку Іспанії: відеоогляд матчу

Найкраща тенісистка України одеситка Еліна Світоліна, яка займає п'яту сходинку у світовому рейтингу WTA, успішно стартувала на представницькому турнірі в британському Істборні з призовим фондом 565 530 доларів.

У першому колі суперницею нашої співвітчизниці, яка потішила своїх підписників оголенними фотографіями, стала друга ракетка Іспанії 23-річна Паула Бадоса (33-тя), з якою раніше Еліна на кортах не перетиналася.

Перший сет українка почала блискуче, повівши в рахунку 4:1, але потім віддала суперниці п'ять геймів та сет загалом. Щоправда, потім одеситка, яку з трибуни підтримував наречений Гаель Монфіс, змогла зібрати волю в кулак та видала прекрасну другу партію, в якій віддала Бадосі лише один гейм. Отримавши додатковий заряд упевненості, Світоліна довела матч до загальної перемоги у вирішальному сеті на тай-брейку — підсумковий рахунок 4:6, 6:1, 7:6 (1) на користь українки.

Підтримка нареченого (крайній зліва) допомогла Світоліній здобути важку перемогу

Вихід до другий раунд приніс Еліні 7 425 доларів призових. Наступною суперницею українки стане Єлєна Рибакіна з Казахстану (21-а), яка у своєму матчі обіграла британку Харрієт Дарт (141-а) — 6:2, 6:7 (5), 6:4.

Також у першому колі турніру в Істборні грала ще одна наша співвітчизниця. 18-річна Марта Костюк (67-а) зустрічалася з Анастасією Севастовою з Латвії (61-я) й поступилася у трьох сетах — 1:6, 7:6 (6), 4:6.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Світоліна зазнала дурної поразки від росіянки Катерини Александрової на турнірі в Берліні.

Фото Jimmie 48

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