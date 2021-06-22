За допінговою справою Ястремської винесли рішення: що відомо

21-річна українська тенісистка Даяна Ястремська, яка посідає 37-е місце у світовому рейтингу, отримала рішення по справі про позитивний допінг-тест, який спортсменка здала наприкінці минулого року — тоді в її аналізах були знайдені метаболіти местеролона.

Міжнародна тенісна федерація (ITF) після пояснень самої тенісистки та її захисту прийняла рішення виправдати Даяну, яка змогла довести, що заборонений препарат потрапив до її організму через недбалість, і в підсумку вона не буде відбувати дискваліфікацію.

«З радістю та полегшенням повідомляю вам, що моє ім'я очищено від будь-яких правопорушень. 21 травня 2021 року в нас відбулося повне слухання, де я нарешті змогла надати всі докази Незалежному трибуналу. Рішення я отримала вчора. Трибунал визнав, що позитивний результат тесту був викликаний зараженням, що я діяла без провини або недбалості, і що на мене не має бути накладено жодних санкцій. Тому я маю право поновити свої виступи негайно.

Я через багато чого пройшла за останні 6 місяців, і мені було важко впоратися з усіма негативними коментарями. Я хочу подякувати моїй родині, моїм юристам, моєму агенту та всій команді за їхню постійну й незмінну підтримку. Я також хотіла би подякувати своїм уболівальникам за любов та повідомлення, які я отримувала в цей важкий період. Тепер я з нетерпінням чекаю, коли повернуся до своєї пристрасті — тенісу. Його забрали у мене на дуже довгий період, я не можу дочекатися, коли повернуся в тур", — написала Ястремська на своїй сторінці в Instagram .

Щоправда, зіграти на Вімблдоні одеситка все одно не зможе. Уся справа в тому, що період заявки на турнір «Великого шолома» закрився в понеділок, 21 червня, й українка банально не встигла подати свою. Таким чином, Ястремська може починати цілеспрямовано готуватися до виступу на Олімпіаді в Токіо, яка стартує 23 липня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Світоліна стартувала на турнірі в Істборні з перемоги над другою ракеткою Іспанії.

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