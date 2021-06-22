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Збірна України пробилася до 1/8 фіналу Євро-2020 і зіграє зі Швецією

20:55 23 червня 2021
збірна України

Збірна України, яка в груповому турнірі Євро-2020 програла Нідерландам (2:3) і Австрії (0:1), а також перемогла Північну Македонію (2:1), потрапила до числа чотирьох кращих команд, що зайняли в групах треті місця (з 3 очками і різницею м'ячів 4:5) і продовжить боротьбу на чемпіонаті Європи (плюс 1,5 млн євро призових від УЄФА).

Ще раніше підопічні Андрія Шевченка «обійшли» команду Фінляндії (3 очки, різниця м'ячів — 1:3), і ось тепер — Словаччину (3 очки; різниця м'ячів — 2:7), яка програла Іспанії (0:5).

Свій поєдинок 1/8 фіналу «жовто-сині» проведуть у вівторок, 29 червня, в Глазго проти переможця групи Е Швеції. Остаточно пари першого раунду плей-оф будуть сформовані після останніх поєдинків у групі F 23 червня.

Все про Євро-2020: склади команд, турнірні таблиці, стадіони, регламент, призові

Розклад прямих телетрансляцій і календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Шевченко розкритикував своїх футболістів після поразки від Австрії.

Фото uaf.ua

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