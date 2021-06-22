Англія обіграла Чехію й виграла групу Євро-2020: відеоогляд матчу

У вівторок, 22 червня, матчами в Лондоні та Глазго завершився груповий етап для команд квартету D чемпіонату Європи з футболу.

Євро-2020. Група D. 3-й тур

Чехія — Англія — 0:1

Гол: Стерлінг (12).

Збірні Англії та Чехії достроково забезпечили собі місця у плей-оф, і в очному протистоянні на «Уемблі» визначали переможця групи.

Причому англійці перед поєдинком зіткнулися з кадровими проблемами — від команди були ізольовані захисник Бен Чілвелл та півзахисник Мейсон Маунт. Уся справа в тому, що після матчу 2-го туру проти Шотландії (0:0) гравці мило поспілкувалися зі своїм одноклубником по «Челсі» Біллом Гілмором. А на наступний день Гілмор здав позитивний тест на коронавірус. Тепер Чілвеллу та Маунту доведеться тиждень провести на карантині.

Утім, навіть без них команда Гарета Саутгейта змогла здобути перемогу. Єдиний м'яч, який вирішив долю зустрічі, фактичні господарі «Уемблі» забили вже на 12-й хвилині, коли Стерлінг замкнув стійку після м'якої підсічки від Гріліша.

0:1 Стерлінг (12-а хв.)

Примітно, що нападник «Манчестер Сіті» забив обидва м'ячі «трьох левів» на нинішньому турнірі. Він став лише другим футболістом в історії, після легендарного Алана Ширера в 1996-му, кому вдалося забити два перші м'ячі збірної Англії на чемпіонатах Європи.

Після цього моменти забити були у обох команд, і англійцям на останніх хвилинах таки вдалося відправити м'яча до сітки воріт суперника, але арбітр гол скасував, зафіксувавши справедливий офсайд у Хендерсона.

Ще в одному поєдинку в групі Хорватія у Глазго обіграла Шотландію — 3:1 (Влашич, 17, Модрич, 62, Перішич, 77 — Макгрегор, 42), і з другого місця вийшла до плей-оф. Чехія же, посівши третє місце, обійшла Україну в заочному змаганні команд, які стали третіми у своїх групах.

Підсумкове становище команд: 1. Англія — 7 очок (різниця м'ячів — 2:0); 2. Хорватія — 4 (4:3); 3. Чехія — 4 (3:2); 4. Шотландія — 1 (1:5).

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фото uefa.com

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