Шикарний гол Модрича поховав надії Шотландії на плей-офф: відеоогляд матчу Євро-2020

У вівторок, 22 червня, поєдинками в Лондоні та Глазго завершилася боротьба в групі D чемпіонату Європи з футболу.

Євро-2020. Група D. 3-й тур

Хорватія — Шотландія — 2:1

Голи: Влашич (17), Модрич (62) — Макгрегор (42).

Підопічні Златко Даліча та Стіва Кларка не на жарт розлютили своїх шанувальників, набравши в двох стартових турах лише по одному очку (чинні віце-чемпіони світу після поразки від Англії — 0:1 не змогли здолати Чехію — 1:1, а шотландці, поступившись чехам — 0:2, встояли в поєдинку з англійцями на «Уемблі» — 0:0. Тому для виходу до плей-офф суперникам в очній дуелі на арені «Хемпден Парк» необхідно було тільки перемагати. При цьому нічия вибивала команди з числа учасників 1/8 фіналу і виводила з групи… збірну України, яка потрапляла в такому випадку до четвірки кращих команд, що зайняли в квартетах треті місця. На жаль, підписувати «мирову» суперники не стали, і на хлопців Шевченка очікує ще доба сподівань.

Шотландці, яким через позитивний тест на коронавірус не міг допомогти півзахисник «Челсі» Гілмор, пропустили після першого ж удару хорватів: відзначився гравець московського ЦСКА Влашич (до речі, молодший брат чотириразової чемпіонки світу зі стрибків у висоту Бланки Влашич) — 1:0.

Хлопці Кларка відігралися на 42-й хвилині, коли точний «постріл» з-за меж штрафного майданчика вдався півзахиснику «Селтіка» Макгрегору — 1:1. До речі, шотландці забили на Євро-2020 останніми з усіх команд та ще й свій перший м'яч на чемпіонатах Європи з… 1996 року!

Але на 62-й хвилині найкращий футболіст світу 2018 року Модрич розкішним ударом вивів хорватів уперед, а на 77-й Перішич встановив остаточний рахунок в матчі, ще й піднявши Хорватію на підсумкове друге місце в групі («картаті» випередили чехів за рахунок більшої кількості голів, забитих в усіх зустрічах).

В іншому поєдинку в групі Англія на «Уемблі» перемогла Чехію — 1:0 (Стерлінг, 12).

Підсумкове становище команд: 1. Англія — 7 (різниця м'ячів — 2:0); 2. Хорватія — 4 (4:3); 3. Чехія — 4 (3:2); 4. Шотландія — 1 (1:4).

В 1/8 фіналу Англія у вівторок, 29 червня, зіграє на «Уемблі» проти другого місця групи F (Франція, Португалія, Німеччина або Угорщина), а Хорватія за день до цього на арені «Паркен» в Копенгагені битиметься з другою збірною квартету Е (Швеція, Словаччина, Іспанія або Польща). Що ж стосується чехів, які посіли третю позицію, то їхній суперник у плей-оф визначиться 23 червня після завершення групового турніру.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що потрібно збірній України для виходу в 1/8 фіналу Євро-2020.

Фото uefa.com

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