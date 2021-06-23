Помер віце-чемпіон світу Ярослав Думанський, який грав проти Марадони

В Івано-Франківську на 62-му році життя перестало битися серце колишнього футболіста львівських «Карпат», київського «Динамо» та харківського «Металіста» Ярослава Думанського.

Сумну новину повідомив на своїй сторінці у Facebook відомий львівський журналіст Юрій Назаркевич.

Відзначимо, що Ярослав Думанський народився в 1959 році в Івано-Франківську, а перші кроки у професійному футболі робив у львівських «Карпат», кольори яких захищав у 1977--1981 роках. Потім отримав запрошення до київського «Динамо», у складі якого став чемпіоном Радянського Союзу-1981 та володарем Кубка країни-1982.

Також Думанський домігся успіху на міжнародному рівні. У футболці юніорської збірної СРСР він виграв ЧЄ-1978, а з молодіжною збірною — «срібло» ЧС-1979 (грав у фіналі проти Дієго Марадони) та «золото» ЧЄ-1980. Після завершення футбольної кар'єри в 1990-му в рідному «Прикарпатті» Ярослав Думанський був тренером у дитячій футбольній школі.

Капітани команд Ярослав Думанський та Дієго Марадона виводять збірні СРСР і Аргентини на фінал молодіжного чемпіонату світу 1979 року

Навесні нинішнього року Івано-Франківськ сколихнула новина про те, що Ярослав Думанський зник. Протягом тижня, з 20 по 27 квітня, екс-футболіст не виходив із рідними на зв'язок, але в підсумку представники правопорядку знайшли його.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер унікальний сліпий масажист «Шахтаря» Володимир Ткаченко, внесений до Книги рекордів України.

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