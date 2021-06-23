У середу, 23 червня, на стадіоні «Пушкаш Арена» в Будапешті у квартеті F пройде матч третього туру групової стадії Євро-2020 між збірними Португалії та Франції.

Підопічні Дідьє Дешама вже забезпечили собі вихід до плей-оф, а Роналду та компанія навіть у разі мінімальної поразки все одно стануть учасниками 1/8 фіналу завдяки кращій різниці м'ячів серед команд, що посіли треті місця. А от поразка у два й більше м'ячі залишить піренейців, які є чинними чемпіонами Європи, за бортом плей-оф.

Букмекери в даному протистоянні віддають перевагу номінальним гостям. Наприклад, контора «Паріматч» ставки на перемогу Франції приймає з коефіцієнтом 2,15, на нічию — 3,35, на виграш Португалії — 3,85.

За відео голів у режимі онлайн у матчі Португалія — Франція ви зможете стежити на сайті «ФАКТІВ» в цій новині.

У паралельній зустрічі в групі в Мюнхені збірна Німеччини зіграє з Угорщиною.

Турнірне становище: 1. Франція — 4 очка (різниця м'ячів — 2:1); 2. Німеччина — 3 (4:3); 3. Португалія — 3 (5:4); 4. Угорщина — 1 (1:4).

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Розклад прямих телетрансляцій та календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що малолітній син Марлоса «розніс» вщент гру батька в матчах Євро-2020.

фото uefa.com

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