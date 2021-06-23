27.19 / 27.40 32.33 / 32.72
Київ: +29
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Португалія — Франція: онлайн відео голів матчу Євро-2020

20:15 23 червня 2021
Португалія Франція

У середу, 23 червня, на стадіоні «Пушкаш Арена» в Будапешті у квартеті F пройде матч третього туру групової стадії Євро-2020 між збірними Португалії та Франції.

Підопічні Дідьє Дешама вже забезпечили собі вихід до плей-оф, а Роналду та компанія навіть у разі мінімальної поразки все одно стануть учасниками 1/8 фіналу завдяки кращій різниці м'ячів серед команд, що посіли треті місця. А от поразка у два й більше м'ячі залишить піренейців, які є чинними чемпіонами Європи, за бортом плей-оф.

Букмекери в даному протистоянні віддають перевагу номінальним гостям. Наприклад, контора «Паріматч» ставки на перемогу Франції приймає з коефіцієнтом 2,15, на нічию — 3,35, на виграш Португалії — 3,85.

За відео голів у режимі онлайн у матчі Португалія — Франція ви зможете стежити на сайті «ФАКТІВ» в цій новині.

У паралельній зустрічі в групі в Мюнхені збірна Німеччини зіграє з Угорщиною.

Турнірне становище: 1. Франція — 4 очка (різниця м'ячів — 2:1); 2. Німеччина — 3 (4:3); 3. Португалія — 3 (5:4); 4. Угорщина — 1 (1:4).

Усе про Євро-2020: склади команд, турнірні таблиці, стадіони, регламент, призові

Розклад прямих телетрансляцій та календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що малолітній син Марлоса «розніс» вщент гру батька в матчах Євро-2020.

фото uefa.com

87

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ідеально заходить в кожну дірочку: Оля Полякова показала свого «електричного дружка»

Ідеально заходить в кожну дірочку: Оля Полякова показала свого «електричного дружка»

Алла Пугачова

«Така природна»: тремтяча від холоду Пугачова з оголеними плечима захопила шанувальників

Збірна України

Шанс є: що потрібно Україні для виходу до 1/8 фіналу Євро-2020

на кордоні

Штам коронавірусу «Дельта» в Україні: заборонений в'їзд прибувшим з 4 країн

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.