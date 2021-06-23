Світоліна програла уродженці Москви на турнірі в Істборні: відеоогляд матчу

Найкраща тенісистка України одеситка Еліна Світоліна (5-а позиція в світовому рейтингу) припинила виступ на турнірі в британському Істборні з призовим фондом 565 530 доларів.

Слідом за перемогою над іспанкою Паулою Бадосою наша співвітчизниця зустрічалася з Єленою Рибакіною (21-а), що народилася в Москві, але зараз представляє Казахстан.

Минулого року у фіналі турніру в Страсбурзі сильнішою виявилася Еліна — 6:4, 1:6, 6:2. Цього разу поєдинок склався не на користь українки. У першому сеті наша співвітчизниця віддала суперниці, яка вища за неї на 10 сантиметрів (184 проти 174), один гейм на своїй подачі й дозволила Рибакіній повести в рахунку. Друга партія так само складалася не на користь Еліни, вона програвала 2:4, змогла зрівняти рахунок, але все ж поступилася на тай-брейку — підсумковий рахунок 4:6, 6:7 (3) на користь представниці Казахстану.

Нагадаємо, що вихід до другого кола приніс Світоліній 7 425 доларів призових. Її же кривдниця вже гарантовано поповнила свій банківський рахунок на 13 800 доларів і в наступному колі зустрінеться з переможницею матчу між американкою Корі Гауфф (23-а) та Анастасією Севастовою з Латвії (61-а).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Даяна Ястремська виправдана в допінговій справі.

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