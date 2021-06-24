Німеччина у грі з угорцями дивом врятувалася від безславного вильоту з Євро-2020

У середу, 23 червня, поєдинками квартету F в Мюнхені та Будапешті завершився груповий турнір чемпіонату Європи з футболу, за підсумками якого боротьбу продовжать 16 збірних.

Євро-2020. Група F. 3-й тур

Німеччина — Угорщина — 2:2

Голы: Хаверц (66), Горецка (84) — Солої (11), Шефер (68).

Турнірна ситуація перед матчем в Мюнхені склалася так, що обидві збірні могли як вийти до плей-оф, так і припинити боротьбу на чемпіонаті Європи.

Вже на 11-й хвилині гості, які відібрали очки у чемпіона світу Франції (1:1), шокували уболівальників бундестім, коли форвард… німецького «Майнца» Солої вразив ворота Нойєра — 0:1.

Коли на «Альянц Арену» ринула злива, підопічні Льова кинулися відіграватися, але безуспішно, хоча угорців і голкіпер Гулачі рятував, і перекладина. При цьому хлопці італійського фахівця Россі за першої слушної нагоди небезпечно «огризалися». Як би там не було, на перерву Угорщина пішла учасником плей-оф, а бундестім, який програв раніше Франції (0:1) та переміг Португалію (4:2) в статусі команди, яка вилітає з Євро-2020.

Ясна річ, що німці з перших хвилин другого тайму почали пресувати «вискочок» з берегів Дунаю і на 66-й хвилині Хаверц таки переправив головою м'яч у сітку воріт Гулачі — 1:1.

Тільки ось радість німців була не просто короткою, а дуже короткою. Угорці розвели м'яч з центра поля і в першій ж атаці зусиллями Шефера знову вийшли вперед — 1:2. Ну і ну!

Німеччина однією ногою вже була за бортом чемпіонату Європи після групового турніру (вперше з 2000 року!), але на 84-й хвилині Горецка врятував бундестім від ганьби — 2:2. Льов ще не йде зі збірної: чутки про «смерть» бундестім виявилися трохи перебільшеними.

В іншому поєдинку в групі Франція в Будапешті зіграла внічию з Португалією — 2:2 (Бензема, 45+2, з пенальті, 47 — Кріштіану Роналду, 31, з пенальті, 60, з пенальті).

Підсумкове становище команд: 1. Франція — 5 очок (різниця м'ячів — 4:3); 2. Німеччина — 4 (6:5); 3. Португалія — 4 (7:6); 4. Угорщина — 2 (3:6).

В 1/8 фіналу Євро-2020 Франція в понеділок, 28 червня, зіграє в Бухаресті проти Швейцарії, Німеччина днем пізніше в Лондоні битиметься з Англією, а Португалія 27 червня в Будапешті перетнеться з Нідерландами.

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Розклад прямих телетрансляцій і календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Швеція на 94-й хвилині вирвала перемогу у Польщі і виграла групу Євро-2020.

Фото uefa.com

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