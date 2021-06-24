Україна зіграє останньою: стали відомі пари 1/8 фіналу Євро-2020

У середу, 23 червня, після завершення боротьби в квартетах Е і F фінішував груповий турнір і визначилися 16 збірних, які пробилися до плей-офф чемпіонату Європи з футболу.

Завдяки розгрому іспанцями Словаччини (5:0) і перемозі Швеції над Польщею (3:2) продовжить боротьбу в турнірі і багатостраждальна збірна України, яка на груповій стадії програла Нідерландам (2:3) і Австрії (0:1), а також взяла верх над Північною Македонією (2:1).

З 3 очками і різницею м'ячів 4:5 команда Андрія Шевченка випередила в конкурсі збірних, що зайняли в групах треті місця, суперників з Фінляндії (3 очка; різниця м'ячів — 1:3) і Словаччини (3; 2:7). Разом з «жовто-синіми» щасливий квиток витягли Чехія (4 очка; різниця м'ячів — 3:2), Швейцарія (4; 4:5) та Португалія (4; 7:6).

Таким чином, пари 1/8 фіналу Євро-2020 сформували:

Уельс — Данія (26 червня, Амстердам),

Італія — Австрія (26 червня, Лондон),

Нідерланди — Чехія (27 червня, Будапешт),

Бельгія — Португалія (27 червня, Севілья),

Хорватія — Іспанія (28 червня, Копенгаген),

Франція — Швейцарія (28 червня, Бухарест),

Англія — Німеччина (29 червня, Лондон),

Швеція — Україна (29 червня, Глазго).

До речі, на переможця пари Швеція — Україна у чвертьфіналі Євро-2020 3 липня в Римі чекає зустріч з найсильнішим у протистоянні Англії та Німеччини.

Додамо, що збірні Туреччини, Росії, Фінляндії, Північної Македонії, Шотландії, Словаччини, Польщі та Угорщини припинили боротьбу на турнірі.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Володимир Зеленський привітав збірну України з виходом до плей-оф Євро-2020.

Фото uefa.com

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