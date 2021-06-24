«Ми їдемо в Глазго!»: бурхлива реакція в таборі збірної України на вихід до плей-оф Євро-2020

За багато в чому вирішальним для збірної України поєдинком Євро-2020 Швеція — Польща (3:2), що «подарував» команді Андрія Шевченка путівку до 1/8 фіналу, в таборі нашої команди в готелі «Каро» в Бухаресті стежили з пильною увагою. І коли на 94-й хвилині Клаессон приніс шведам перемогу (в цей момент стало відомо, що Україна не лише вийшла до плей-оф, але і побореться за пропуск у чвертьфінал не з Іспанією, а зі Швецією), футболісти, тренери та персонал «жовто-синіх «дали волю емоціям.

«Ми їдемо в Глазго грати зі Швецією!» — вигукнув на камеру прес-аташе збірної України Олександр Гливинський.

Таблиця третіх місць у групах Євро-2020

1. Португалія 4 очки різниця м'ячів — 7:6

2. Чехія 4 3:2

3. Швейцарія 4 4:5

4. Україна 3 4:5

5. Фінляндія 3 1:3

6. Словаччина 3 2:7

Нагадаємо, що зустріч 1/8 фіналу чемпіонату Європи Швеція — Україна відбудеться у вівторок, 29 червня, на стадіоні «Хемпден Парк» у Глазго о 22:00. Переможця «жовто-синього» протистояння у чвертьфіналі Євро-2020 3 липня в Римі чекає зустріч з сильнішим у дуелі Англії та Німеччини.

Раніше Україна та Швеція перетиналися на футбольних полях один з одним чотири рази. У червні 2008-го Україна виграли спаринг у Стокгольмі (1:0), в 2011-му «жовто-сині» здолали скандинавів у серії пенальті (1:1 в основний час) на міжнародному турнірі на Кіпрі, а потім поступилися супернику в Харкові в товариському матчі (0:1). І, нарешті, у стартовій грі Євро-2012 «дубль» Андрія Шевченка приніс нашій команді вольову перемогу над Златаном Ібрагімовичем і компанією на столичному «Олімпійському» (2:1).

Відеоогляд матчу Україна — Швеція — 2:1 на Євро-2012

Цікаво, що збірна Швеції, яка перемогла на поточному турнірі Словаччину (1:0), Польщу (3:2) і зіграла внічию з Іспанією (0:0), примудрилися стати найгіршою збірною групового етапу Євро-2020 одразу за двома показниками — володінню м'ячем (35,3%) і точності передач (69,8%).

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Розклад прямих телетрансляцій і календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Шевченко розкритикував своїх футболістів після поразки від Австрії.

Фото uaf.ua

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