Нижче України лише наш кривдник: букмекери перед плей-оф назвали головних фаворитів Євро-2020
За підсумками групового турніру Євро-2020 боротьбу за 8-кілограмовий трофей продовжують 16 з 24 команд, зокрема збірна України, в таборі якої емоційно відреагували на вихід до плей-оф.
Перед початком поєдинків на виліт бумекери оновили свої коефіцієнти, назвавши фаворитів чемпіонату Європи і аутсайдерів. На вершині, як і раніше, чинний чемпіон світу Франція (коефіцієнт — 4,5), якій можуть скласти реальну конкуренцію збірні Італії (7,0), Англії (7,5), Німеччини (8,0), Іспанії (8,5), Бельгії (10,0), Нідерландів (10,0) та Португалії (11,0).
Україну, коефіцієнт якої на перемогу в чемпіонаті Європи 101,0, разом зі Швейцарією (101,0) відносять до аутсайдерів. Нижче шанси, на думку букмекерів, лише у кривдника команди Андрія Шевченка — Австрії (151,0).
Шанси збірних на тріумф на Євро-2020 за версією букмекерів:
Франція — 4,5;
Італія — 7,0;
Англія — 7,5;
Німеччина — 8,0;
Іспанія — 8,5;
Бельгія — 10,0;
Нідерланди — 10,0;
Португалія — 11,0;
Данія — 21,0;
Швеція — 51,0;
Хорватія — 51,0;
Чехія — 81,0;
Уельс — 81,0;
Швейцарія — 101,0;
Україна — 101,0;
Австрія — 151,0.
Нагадаємо, що в 1/8 фіналу Євро-2020 зіграють:
Уельс — Данія (26 червня, Амстердам, 19:00),
Італія — Австрія (26 червня, Лондон, 22:00)
Нідерланди — Чехія (27 червня, Будапешт, 19:00),
Бельгія — Португалія (27 червня, Севілья, 22:00)
Хорватія — Іспанія (28 червня, Копенгаген, 19:00),
Франція — Швейцарія (28 червня, Бухарест, 22:00)
Англія — Німеччина (29 червня, Лондон, 19:00),
Швеція — Україна (29 червня, Глазго, 22:00).
Додамо, що збірні Туреччини, Росії, Фінляндії, Північної Македонії, Шотландії, Словаччини, Польщі та Угорщини припинили боротьбу на турнірі.
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Фото uefa.com144
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