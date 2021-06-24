Нижче України лише наш кривдник: букмекери перед плей-оф назвали головних фаворитів Євро-2020

За підсумками групового турніру Євро-2020 боротьбу за 8-кілограмовий трофей продовжують 16 з 24 команд, зокрема збірна України, в таборі якої емоційно відреагували на вихід до плей-оф.

Перед початком поєдинків на виліт бумекери оновили свої коефіцієнти, назвавши фаворитів чемпіонату Європи і аутсайдерів. На вершині, як і раніше, чинний чемпіон світу Франція (коефіцієнт — 4,5), якій можуть скласти реальну конкуренцію збірні Італії (7,0), Англії (7,5), Німеччини (8,0), Іспанії (8,5), Бельгії (10,0), Нідерландів (10,0) та Португалії (11,0).

Україну, коефіцієнт якої на перемогу в чемпіонаті Європи 101,0, разом зі Швейцарією (101,0) відносять до аутсайдерів. Нижче шанси, на думку букмекерів, лише у кривдника команди Андрія Шевченка — Австрії (151,0).

Шанси збірних на тріумф на Євро-2020 за версією букмекерів:

Франція — 4,5;

Італія — 7,0;

Англія — 7,5;

Німеччина — 8,0;

Іспанія — 8,5;

Бельгія — 10,0;

Нідерланди — 10,0;

Португалія — 11,0;

Данія — 21,0;

Швеція — 51,0;

Хорватія — 51,0;

Чехія — 81,0;

Уельс — 81,0;

Швейцарія — 101,0;

Україна — 101,0;

Австрія — 151,0.

Нагадаємо, що в 1/8 фіналу Євро-2020 зіграють:

Уельс — Данія (26 червня, Амстердам, 19:00),

Італія — Австрія (26 червня, Лондон, 22:00)

Нідерланди — Чехія (27 червня, Будапешт, 19:00),

Бельгія — Португалія (27 червня, Севілья, 22:00)

Хорватія — Іспанія (28 червня, Копенгаген, 19:00),

Франція — Швейцарія (28 червня, Бухарест, 22:00)

Англія — Німеччина (29 червня, Лондон, 19:00),

Швеція — Україна (29 червня, Глазго, 22:00).

Додамо, що збірні Туреччини, Росії, Фінляндії, Північної Македонії, Шотландії, Словаччини, Польщі та Угорщини припинили боротьбу на турнірі.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що син футболіста збірної України Марлоса в пух і прах «розніс» гру батька на чемпіонаті Європи.

Фото uefa.com

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