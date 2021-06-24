Хлопцям Шевченка на замітку: емоційний спіч капітана збірної Угорщини перед матчем потрапив до мережі

Збірна Угорщини, що набрала два очки в «групі смерті», вилетіла з Євро-2020, але заслужила своєю грою похвалу від уболівальників і фахівців. Щоб пробитися до плей-оф, команді італійця Марко Россі в матчі проти грізної Німеччини (2:2) не вистачило менше 10 хвилин.

У мережі з'явилося відео, на якому капітан угорців Адам Салаї, котрий, до речі, переніс у грі з французами тепловий удар і забив м'яч у ворота Мануеля Нойєра, мотивує своїх партнерів по збірній перед битвою з бундестім. Капітанище!

«Ми хотіли потрапити сюди, і ось ми тут, — звернувся до партнерів по команді Адам Салаї. — Сьогодні наш вирішальний матч. Через 8 годин ми будемо вдома. Через коронавірус люди втрачають роботу. Через коронавірус людям платять менше. А ми за 90 або 120 хвилин можемо змінити цей рік. Це не повинно тиснути на вас. Це можливість і радість, що на 120 хвилин у кожного є робота, якою ми можемо змінити цей рік! Цілий рік! 14 мільйонів угорців будуть дивитися цей матч по ТБ. І ми можемо це зробити. Сьогодні не буде нікого, хто впаде на землю, хто програє єдиноборство! Я просто хочу побачити, що ми гладіатори! Що б не трапилося — втоми немає! І ті, хто залишиться на лаві, теж вирішують результат матчу! Вперед, Угорщино!»

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Відеоогляд матчу Німеччина — Угорщина — 2:2

До речі, футболістам збірної України перед поєдинком 1/8 фіналу проти шведів (29 червня в Глазго) не завадило б подивитися ці кадри. Яке налаштування! Яка мотивація! І яка самопожертва на футбольному полі…

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна Угорщини сенсаційно відібрала очки у чемпіона світу Франції.

Фото uefa.com

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