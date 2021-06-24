У ніч на неділю, 27 червня, український боксер-легковаговик Василь Ломаченко (14 перемог, 10 з них — нокаутом, 2 поразки) повернеться на ринг після 8-місячної паузи. На арені готельного комплексу Virgin Hotel в Лас-Вегасі (США) дворазовий олімпійський чемпіон проведе бій проти 32-річного японця Масайоші Накатані (19 перемог, 13 з них — нокаутом, 1 поразка). Букмекери вже зробили прогноз на дуель українця і японця.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ ЛОМАЧЕНКО — НАКАТАНІ

Зазначимо, що японець з ростом 182 см — найвищий суперник у кар'єрі Ломаченка (зріст Василя — 170 см). При цьому перевага Накатані, який програв у профі лише один бій (як і українець, американцеві Теофімо Лопесу), в розмаху рук ще більш відчутна — 180 см проти 166 см.

«У поєдинку з Лопесом я з самого початку був дуже агресивним. Я пресингував і атакував його. Поєдинок Ломаченка з Лопесом вийшов поганим. Якби він більш агресивно атакував з початку, то результат бою міг би бути іншим.

Плюс від бою в США — це те, що я можу думати лише про бокс і більше ні про що інше. А мінус — тут ніхто не розуміє японську мову. Я очікую, що переможу нокаутом", — заявив Масайоші Накатані.

«На цей бій мене надихнув той факт, що я втратив усі свої титули, — зізнався Василь Ломаченко. — Мені потрібно починати з нуля, і я хотів зустрітися з топовим претендентом. Я не хотів битися зі зручним опонентом. Цей хлопець дав дуже важкий бій Теофімо Лопесу, і я добре підготувався до цього виклику.

Він сильний, дуже високий і довгорукий. У нього є досвід на топовому рівні, і він показав це в конкурентному бою з Лопесом і тим, як переміг Вердехо (12 грудня минулого року Накатані нокаутував сильного пуерторіканця Фелікса Вердехо, перед цим двічі побувавши в нокдауні. — Авт.). Це ідеальний виклик для мене. Я завжди був націлений на те, щоб зустрічатися з опонентами найвищого рівня".

У прямій трансляції бій за участю колишнього чемпіона світу в трьох вагових категоріях Ломаченка, який переніс операцію на плечі, покаже телеканал ESPN. В Україні трансляцію організовує медіасервіс Megogo. Перегляд буде доступний усім користувачам, які оформили підписку «ТВ і Кіно: Максимальна» і «Спорт». Показ запланований на каналі «Megogo Гонг» не раніше, ніж о 5:00 за київським часом.

До речі, Василь Ломаченко вже прибув до Лас-Вегаса і оселився в Virgin Hotel, де і пройде бій з Накатані.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ломаченко, готуючись до бою з Накатані, пообідав у знаменитого турецького кухаря Нусрета Гекче.

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