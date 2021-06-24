Гроші Євро-2020: скільки вже заробила збірна України

Після двох днів паузи в суботу, 26 червня, матчами 1/8 фіналу, які пройдуть в семи містах Європи — Амстердамі, Будапешті, Севільї, Копенгагені, Бухаресті, Глазго і Лондоні (прийме два поєдинки першого етапу плей-оф) — відновляться баталії на чемпіонаті Європи з футболу.

Крім власне спортивних досягнень, учасники Євро-2020 борються і за солідні призові, які через пандемію коронавірусу УЄФА довелося трохи зменшити.

Скільки вже заробила збірна України, на яку 29 червня в Глазго чекає матч проти Швеції? Почнемо з того, що наша команда, як і решта учасників ЧЄ, гарантовано отримає 9,25 млн євро за вихід у фінальну стадію турніру. Кожна перемога на груповому етапі коштує 1 млн євро (раніше — 1,5 млн), нічия — 500 тисяч (раніше — 750 тисяч). Вихід до плей-оф принесе збірним по 1,5 млн євро (раніше — 2 млн), до чвертьфіналу — 2,5 млн (3,25), до півфіналу — 4 млн (5). Той, хто програв у фіналі, отримає 5 млн євро (7), а переможець турніру забере ще 8 млн (10).

Нескладно підрахувати, що підопічні Андрія Шевченка з однією перемогою в групі над Північною Македонією (2:1) вже заробили на Євро 11 мільйонів 750 тисяч євро (9,25 млн + 1 млн + 1,5 млн).

До речі, збірні Італії, Нідерландів та Бельгії, які виграли всі матчі в групі, ще можуть заробити на турнірі максимальну суму — 28,25 млн євро.

Нагадаємо, що в 1/8 фіналу Євро-2020, крім нашої збірної і шведів, зіграють: Уельс — Данія (26 червня, Амстердам, 19:00), Італія — Австрія (26 червня, Лондон, 22:00) Нідерланди — Чехія (27 червня, Будапешт, 19:00), Бельгія — Португалія (27 червня, Севілья, 22:00) Хорватія — Іспанія (28 червня, Копенгаген, 19:00), Франція — Швейцарія (28 червня, Бухарест, 22:00) і Англія — Німеччина (29 червня, Лондон, 19:00).

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що букмекери перед плей-оф назвали головних фаворитів Євро-2020.

Фото uaf.ua

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