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Спорт

Діяло 56 років: у європейському футболі скасували правило виїзного голу

18:01 24 червня 2021
УЄФА

Виконком УЄФА ухвалив рішення повністю скасувати правило виїзного голу у всіх турнірах, що проводяться під егідою організації, починаючи з сезону-2021/2022, повідомляє офіційний сайт організації.

Як відомо, правило застосовувалося в двоматчових єврокубкових протистояннях з 1965-го. Цілих 56 років! Якщо обидві команди забили однакову кількість м'ячів за підсумками двох зустрічей, то переможцем пари вважалася та команда, яка забила більше голів на полі суперника. Додатковий час призначалося лише в одному випадку: якщо команди забили однакову кількість голів як на своєму полі, так і на виїзді.

До речі, кількість голів, забитих в гостях, тепер також перестане бути одним із критеріїв для визначення позицій команд на групових етапах єврокубків.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна і УЄФА знайшли компроміс по гаслу «Героям слава!»

Фото uefa.com

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