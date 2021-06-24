Серед ночі і зі свічкою: Ліонель Мессі очманів від візиту галасливої компанії

У четвер, 24 червня, легендарному футболістові Ліонелю Мессі, бутси якого продали за фантастичну суму, виповнилося 34 роки. При цьому свій день народження форвард «Барселони», який близький до продовження контракту з клубом, зустрів в таборі збірної Аргентини, яка виступає в ці дні на Кубку Америки в Бразилії.

Причому партнери по команді не стали чекати ранку і «вломилися» в номер Лео зі свічкою в руках і подарунками серед ночі. Судячи з того, скільки разів в кімнаті лунав гучний сміх, коли Мессі розпаковував пакети, усі подарунки «в господарстві знадобляться». Особливо розчулює на відео вираз обличчя сусіда Ліонеля по кімнаті, його кума, а з недавніх пір ще й одноклубника Серхіо Агуеро, якого теж розбудили.



«День народження. Він почався з подарунків. Велике спасибі за можливість провести особливий для мене день, навіть якщо я не поруч з родиною, якої мені дуже не вистачає», — прокоментував Ліонель Мессі відео, яке він розмістив в Instagram.

До речі, улюблена дружина теж не забула привітати чоловіка з 34-річчям. "З Днем народження, кохання моє! Ми любимо тебе все більше з кожним днем! Ти для нас все, ми так за тобою сумуємо!" - написала Антонела Рокуццо, виставивши зокрема юнацьке фото з Лео.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в родині Ліонеля Мессі з'явилося миле щеня Абу.

Фото Instagram

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