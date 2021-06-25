Ломаченко на дуелі поглядів розвеселив Накатані незвичайним проханням

Український боксер-легковаговик Василь Ломаченко (14 перемог, 10 з них — нокаутом, 2 поразки) і японець Масайоші Накатані (19 перемог, 13 з них — нокаутом, 1 поразка) вперше зійшлися віч-на-віч перед боєм, який відбудеться в ніч на неділю, 27 червня, на арені готельного комплексу Virgin Hotel в Лас-Вегасі (початок дуелі — не раніше ніж о 5:00 за київським часом). Букмекери вже дали свій прогноз на дуель.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ ЛОМАЧЕНКО — НАКАТАНІ

33-річний українець і 32-річний японець провели дуель поглядів, під час якої Ломаченко поклав суперникові руку на плечі і попросив присісти. Мовляв, надто той високий (ріста японця — 182 см, українця — 170 см). Накатані жарт оцінив і з посмішкою потиснув Василеві руку.

«Бій з Ломаченком — це бій, який я повинен виграти і хочу виграти, — заявив на прес-конференції Масайоші Накатані. — Коли все зʼясувалося з приводу цього поєдинку, я подумав, що це найбільший виклик у моїй кар'єрі на даний момент. Але сам факт бою нічого не означає, якщо ти не відсвяткуєш успіх, то ж я повинен перемогти».

Василь Ломаченко та Масайоші Накатані

«Не можу дочекатися повернення на ринг, — зазначив Василь Ломаченко. — Я дуже радий. Хочу показати, хто я в боксі. На бої очікується 25 тисяч глядачів? Це чудово. Вони підштовхують боксерів в рингу, дають нам енергію, тому ми не можемо просто стояти, а зобов'язані весь час працювати. Накатані — міцний хлопець, високий, з хорошим розмахом рук, а ще він хороший боксер. Саме тому я його обрав у суперники.

Мені потрібно довести собі, своїй команді, батьку, сім'ї, друзям, які завжди мене підтримували. Звичайно, я хочу показати свої найкращі вміння і показати ще раз, хто я такий, показати це в ринзі".

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі бій Василя Ломаченка і Масайоші Накатані.

Фото Twitter Top Rank Boxing

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