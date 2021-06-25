У суботу, 26 червня, після матчів 1/8 фіналу в Амстердамі та Лондоні визначаться перші чвертьфіналісти Євро-2020.

Незважаючи на те, що географічні сусіди Італія, котра виграла «всуху» всі три матчі в групі, і Австрія, яка здолала Україну (1:0), починаючи з 1912 року, провели між собою аж 38 зустрічей, за останні 17 років вони не перетиналися. При цьому австрійці не можуть перемогти Скуадру Адзурру в 13 (!) матчах поспіль. Останній успіх Das Team (команда) датовано ще 1960-м.

Цього разу букмекери в протистоянні на «Уемблі» теж віддають перевагу підопічним Роберто Манчіні, безпрограшна серія яких налічує 30 (!) поєдинків (повторення рекорду дружини Вітторіо Поццо). Зокрема, контора Favbet ставки на перемогу Італії в основний час приймає з коефіцієнтом 1,50, на нічию — 4,25, на виграш команди Франка Фоди — 8,10.

А розпочнеться програма 1/8 фіналу поєдинком на «Йохан Кройфф Арені» в столиці Нідерландів, де змагатимуться півфіналіст Євро-2016 у.е.льс і Данія, що вийшла з групи завдяки розгрому Росії (4:1).

У букмекерів фаворит — скандинави, на успіх яких контора «Паріматч» приймає ставки з коефіцієнтом 1,87, на мирний підсумок основного часу — 3,30, на перемогу Уельсу — 5,30.

Євро-2020. 1/8 фіналу

26 червня (субота)

Уельс — Данія 19:00 «Футбол 1»

Італія — Австрія 22:00 «Україна», «Футбол 1»

Додамо, що переможець матчу Італія — Австрія у чвертьфіналі зіграє з найсильнішим в парі Бельгія — Португалія (3 липня в Баку), а пара Уельс — Данія виходить на дует Нідерланди — Чехія (2 липня в Мюнхені).

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Розклад прямих телетрансляцій і календар матчів Євро-2020

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Фото uefa.com

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