Повернення Ярмоленка і Малиновського, «паненка» Бущана: новини з табору збірної України на Євро-2020

Збірна України, на яку у вівторок, 29 червня, на 52-тисячній арені «Хемпден Парк» у Глазго очікує матч 1/8 фіналу Євро-2020 проти команди Швеції, продовжує підготовку на своїй тренувальній базі в Бухаресті.

Відрадно, що в загальну групу повернулися провідні футболісти збірної Андрій Ярмоленко та Руслан Малиновський, які пропустили тренування напередодні. Є надія, що ось-ось до повноцінних занять приступить Олександр Зубков, котрий «зламався» у грі з Нідерландами. А ось травмований Денис Попов поки продовжує відновлення після травми.

До речі, чимало позитивних емоцій викликали на тренуванні збірної України дотепні удари з пенальті у виконанні Сергія Кривцова і Георгія Бущана, які перехитрили голкіпера Анатолія Трубіна, пробивши «паненкою». Так уже збіглося, що кілька днів тому виповнилося 45 років з моменту, коли футболіст збірної Чехословаччини Антонін Паненка в фіналі Євро-1976 забив вирішальний післяматчевий пенальті у ворота команди ФРН таким оригінальним ударом, який назвали згодом його ім'ям.

Додамо, що на гру до Шотландії проти шведів наша команда вирушить у понеділок, 28 червня, в день 37-річчя голкіпера Андрія Пятова, який після Євро-2020 завершить кар'єру в збірній України.

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Нагадаємо, що в 1/8 фіналу чемпіонату Європи, крім нашої збірної і шведів, зіграють: Уельс — Данія (26 червня, Амстердам, 19:00), Італія — Австрія (26 червня, Лондон, 22:00) Нідерланди — Чехія (27 червня, Будапешт, 19:00), Бельгія — Португалія (27 червня, Севілья, 22:00) Хорватія — Іспанія (28 червня, Копенгаген, 19:00), Франція — Швейцарія (28 червня, Бухарест, 22:00) та Англія — Німеччина (29 червня, Лондон, 19:00).

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Фото uaf.ua

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