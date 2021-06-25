«Моїм дітям бажають смерті»: знаменитому футболістові погрожують під час Євро-2020

Форвард «Ювентуса» та збірної Іспанії Альваро Морато, який не реалізував пенальті в матчі проти Словаччини (5:0), розповів про критику і погрози, що надходять на його адресу під час Євро-2020.

«Я б хотів, щоб люди ставили себе на місце інших, — цитує Альваро Морату cope.es. — Я викладаюся на всі сто. Все, що я кажу, інтерпретується по-різному. У мене є два варіанти: або заткнутися, або висловитися.

Можливо, я не виконав свою роботу так, як повинен був. Я розумію, що мене критикують за те, що я не забиваю. Але я хочу, щоб люди поставили себе на моє місце, коли мені погрожують, коли моїм дітям бажають смерті. Якщо раптом трапиться трагедія, вони скажуть: «Хороший був хлопчик».

Щоразу, коли я відпочиваю, я відкладаю телефон. Мене турбує те, що говорять моїй дружині, моїм дітям. Всі ці дні я не спав через адреналін.

Я — найщасливіший чоловік, але мене турбує, коли я погано виконую свою роботу. Мені свистіли на розминці, але я з радістю виконав пенальті. Я не забив.

Якщо мені доведеться думати про інших замість того, щоб виконувати свою роботу, це тільки зашкодить. Ось що я хотів сказати".

Зазначимо, що 28-річний екс-форвард «Реала», «Челсі» і «Атлетико» Альваро Мората в 43 поєдинках за збірну Іспанії забив 20 м'ячів. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста «Ювентуса» у 45 млн євро. Разом з дружиною-італійкою Алісою Кампелло Альваро виховує трьох дітей — 2-річних близнюків Леонардо і Алессандо, а також Едоардо, якому вісім місяців.

Альваро з дружиною і синами

Нагадаємо, що збірна Іспанії в 1/8 фіналу Євро-2020 зіграє 28 червня в Копенгагені проти віце-чемпіонів світу хорватів.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Альваро Морати діагностували рідкісну хворобу.

Фото uefa.com, Instagram

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