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Спорт

«З великими комбінаторами нашого часу»: Беленюк пожартував про вихід України до плей-оф Євро-2020

17:19 25 червня 2021
Жан Беленюк

Віце-чемпіон Олімпійських ігор і дворазовий чемпіон світу з греко-римської боротьби, нардеп від «Слуги народу» Жан Беленюк оригінально відреагував на те, як успіх іспанців і перемога шведів в останньому турі групового етапу вивели збірну України до 1/8 фіналу Євро-2020.

«З великими комбінаторами нашого часу. Україна — в 1/8. Вболіваємо далі», — підписав Жан Беленюк спільне фото з головним тренером" жовто-синіх" Андрієм Шевченком і його помічником Олександром Шовковським.

Нагадаємо, що путівку до чвертьфіналу збірна України у вівторок, 29 червня, оскаржить на арені «Хемпден Парк» у Глазго з командою Швеції. Переможця «жовто-синьої» пари в чвертьфіналі Євро-2020 3 липня в Римі чекає зустріч з найсильнішим у протистоянні Англії та Німеччини.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Жан Беленюк, котрий зробив щеплення, оголосив про полювання на «скотиняк».

Фото ФК «Динамо», Instagram

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