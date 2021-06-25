Суперкомп'ютер визначив долю збірної України і назвав переможця Євро-2020

Суперкомп'ютер, розроблений британськими букмекерами, перед матчами 1/8 фіналу, визначив чемпіона Євро-2020, повідомляє The Sun.

За розрахунками машини, збірна України в першому раунді плей-оф програє шведам (зустріч, нагадаємо, відбудеться 29 червня в Глазго). Також до чвертьфіналу турніру не проб'ються команди Австрії, Швейцарії, Хорватії, Німеччини, Чехії, Уельсу і чинний чемпіон Європи Португалія з Кріштіану Роналду в складі.

На стадії ¼ фіналу, за припущеннями суперкомп'ютера, боротьбу за трофей повинні припинити шведи, данці, іспанці та бельгійці.

Невдахами півфіналів стануть Італія та Нідерланди, і у вирішальному матчі Євро-2020 на стадіоні «Уемблі» в Лондоні 11 липня змагатимуться Англія і Франція, яка в підсумку і додасть до титулу чинного чемпіона світу звання найсильнішої команди Європи. Якщо що, нагадаю — розробники суперкомп'ютера британці…

Поки ж зазначимо, що збірна Англії ніколи раніше не грала у фіналах європейських першостей (найкраще досягнення — «бронза» Євро-1968 і півфінал Євро-1996), а ось французи ставали чемпіонами Євро-1984, Євро-2000 і віце-чемпіонами Євро-2016.

В 1/8 фіналу Євро-2020, як відомо, зіграють: Уельс — Данія (26 червня, Амстердам), Італія — Австрія (26 червня, Лондон), Нідерланди — Чехія (27 червня, Будапешт), Бельгія — Португалія (27 червня, Севілья), Хорватія — Іспанія (28 червня, Копенгаген), Франція — Швейцарія (28 червня, Бухарест), Англія — Німеччина (29 червня, Лондон), Швеція — Україна (29 червня, Глазго).

Збірні Туреччини, Росії, Фінляндії, Північної Македонії, Шотландії, Словаччини, Польщі та Угорщини вже припинили боротьбу на турнірі.

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Розклад прямих телетрансляцій і календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі поєдинки 1/8 фіналу Євро-2020 у.е.льс — Данія та Італія — Австрія.

Фото uefa.com

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