Збірна України з пляжного футболу здобула путівку на чемпіонату світу: відео божевільного матчу

У п'ятницю, 25 червня, збірна України з пляжного футболу в рамках відбіркового турніру в португальському Назаре здобула путівку до фінальної стадії чемпіонату світу — вчетверте в своїй історії (раніше «жовто-сині» грали на ЧМ у 2005, 2011 та 2013 роках).

У поєдинку ¼ фіналу підопічні Миколи Костенка вибороли важку перемогу над сильними швейцарцями — 6:5 (Завортний, 3, Щериця, 4, 18, 28, Войтенко, 9, 19 — Борер, 5, Станкович, 10, 26, Годель, 24, Кесслер, 33) і вийшли до півфіналу, отримавши як одна з чотирьох найкращих команд європейської кваліфікації право стартувати у фінальній частині ЧС (19--29 серпня в… столиці Росії Москві).

Відеоогляд матчу Швейцарія — Україна — 5:6

Зазначимо, що на груповій стадії наша команда обіграла Туреччину (7:5) і Казахстан (6:1), а також поступилася Португалії (0:1), вийшовши в плей-офф з другого місця. У півфіналі відбору «жовто-сині» зіграють з переможцем пари Португалія — Азербайджан.

Збірна України - фіналіст чемпіонату світу-2021

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України з футболу вийшла до 1/8 фіналу Євро-2020.

фото uaf.ua

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