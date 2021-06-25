Найкращого футболіста світу поляка Левандовські звинуватили в тому, що він… українець

Поразка збірної Польщі в драматичному поєдинку Євро-2020 проти Швеції (2:3) принесла радість… українським уболівальникам і боляче ранила серця польських фанатів.

Поразка завжди сирота, і вболівальники Кадри ось уже декілька днів все ще шукають винних. Одним з них «визнали» найкращого футболіста світу минулого року, форварда Роберт Левандовські, який забив у цьому матчі два (!) голи, але не реалізував забійний момент на 17-й хвилині зустрічі.

Нападника прямо звинуватили в тому, що він підігравав команді Андрія Шевченка (нічия і поразка Польщі нашу команду влаштовувала), і що взагалі він — українець. А може, це відео взагалі озвучив польською мовою хтось із наших співвітчизників-жартівників? У будь-якому випадку, дісталося Роберту…

Нагадаємо, що, крім Польщі, після групової стадії чемпіонат Європи покинули Туреччина, Росія, Фінляндія, Північна Македонія, Шотландія, Словаччина й Угорщина.

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Фото uefa.com

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