У ніч на 27 червня в Лас-Вегасі на рингу Arena Virgins відбудеться вечір боксу, організований промоутерською компанією Top Rаnk, головним поєдинком якого стане бій між українцем Василем Ломаченко (14 перемог, 10 з них — нокаутом, 2 поразки) та японцем Масайоші Накатані (19 перемог, 13 з них — нокаутом, 1 поразка). Орієнтовний початок поєдинку — 27 червня о 5:00 за київським часом.

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Один кривдник на двох

За іронією долі, і Ломаченко, і Накатані у своїй кар'єрі зазнали поразки від одного суперника — американця Теофімо Лопеса. Японець поступився за очками в липні 2019-го, після чого в грудні 2020-го в поєдинку з пуерторіканцем Феліксом Вердехо завоював пояс Інтерконтинентального чемпіона світу в легкій вазі, а українець, поступившись у жовтні 2020-го так само за очками, втратив свої чемпіонські пояси WBC, WBA та WBO, і з того часу на ринг не виходив.

Бій Лопес — Накатані

Бій Ломаченко — Лопес

Слова перед боєм

Василь Ломаченко: «На цей бій мене надихнув той факт, що я втратив всі свої титули. Мені потрібно починати з нуля, і я хотів зустрітися з топ-претендентом. Я не хотів битися зі зручним опонентом. Цей хлопець дав дуже важкий бій Теофімо Лопесу, і я добре підготувався до цього виклику. Він сильний, дуже високий та довгорукий. У нього є досвід на топовому рівні, і він показав це в конкурентному бою з Лопесом і тим, як переміг Вердехо (12 грудня минулого року Накатані нокаутував сильного пуерторіканця Фелікса Вердехо, перед цим двічі побувавши в нокдауні. — Авт.). Це ідеальний виклик для мене. Я завжди був націлений на те, щоб зустрічатися з опонентами найвищого рівня».

Масайоші Накатані: «У поєдинку з Лопесом я від самого початку був дуже агресивним. Я пресингував та атакував його. Поєдинок Ломаченка з Лопесом вийшов поганим. Якби він більш агресивно атакував від початку, то результат бою міг би бути іншим. Плюс від бою в США — це те, що я можу думати лише про бокс і більше ні про що інше. А мінус — тут ніхто не розуміє японську мову. Я очікую, що переможу нокаутом».

Ентоні Кролла, екс-чемпіон світу в легкій вазі: «Ломаченко буде прагнути зробити заяву. Це те, що я очікую від нього. Він увійде до числа великих боксерів усіх часів. Він був неймовірним суперником. Мені завжди хотілося зробити щось по-іншому, але я не припускаю, що результат був би іншим. Коли ви потрапляєте в ринг з ним, ви розумієте, що він дуже особливий боєць. У ту ніч я зіткнувся з дуже безжальним Ломаченко. Він, можливо, найкращий боксер-аматор, який коли-небудь був. І те, що він зробив як професіонал за 16 боїв, вигравши титули чемпіона світу в трьох вагових категоріях, просто неймовірно. Подивимося, як буде почуватися його плече. Ломаченко на виду вже давно. Він був на аматорському рівні протягом багатьох років, бився з найкращими хлопцями, і в якийсь момент час наздожене його».

Андре Розьє, тренер українця Сергія Дерев'янченко: «Щоб перемогти, Василь дійсно повинен бути колишнім Ломаченком, його найкращою версією. Він не може чекати і, звичайно ж, не може підставлятися під удари Накатані. Йому доведеться залізти всередину, використовувати свою швидкість, свої швидкі ноги, стріляти комбінаціями та не сумніватися. Накатані повинен завдавати удари. Він упертий і має звичку перенапружувати свої удари, що може доставити йому великі неприємності. Так що він повинен стати трохи швидшим на ногах. Якщо він буде тягнути ногу або повільно рухатися, у нього будуть серйозні проблеми. Ломаченко, можливо, не найкращий панчер, але він може нашкодити вам, якщо ви будете близько, щоб він вас вдарив. Якщо ми побачимо Ломаченка, який контролює бій та дистанцію, він переможе. Якщо ні, я не кажу, що він програє, але для нього це може бути складно. У Ломаченка може бути блискучий виступ та велика перемога, а при дуже поганому — і неприємності. Важка ніч. Але навіть у погану ніч я бачу, як він перемагає. Думаю, Ломаченко переможе рішенням суддів у 12 раундах. Накатані — крутий хлопець, і він збирається битися, але Ломаченко повинен впоратися з цим».

Мігель Берчельт, екс-чемпіон світу в легкій вазі: «Ломаченко — один із найкращих бійців pound-for-pound у світі. Йому просто потрібно битися у своєму стилі: використовувати боксерські навички, викидати удари та рухатися з боку в бік. Накатані буде націлений на те, щоб битися на дистанції, оскільки він дуже високий для легкого дивізіону й має дуже довгі руки. У бою з Лопесом ми бачили, наскільки високий Накатані — майже на голову вищий, ніж Теофімо. Так що я думаю, він буде використовувати прямі удари, і це дозволить Ломаченку виконувати його бокові рухи й викидати комбінації крізь захист Накатані. А щоб обійти його, Ломаченко повинен використовувати джеб, викидати 1−2 обманних удари, а потім пробивати по корпусу. Безсумнівно, Ломаченко переможе нокаутом у восьмому чи дев'ятому раунді. Накатані — дуже сміливий боєць, він не здається, але Ломаченко перебуває на іншому рівні».

Ломаченко нижчий за Накатані на 12 см, але важчий на 90 грамів

Напередодні поєдинку, традиційно за добу до його проведення, відбулася фінальна церемонія зважування суперників. Ваги під Василем показали 61,05 кг (при ліміті легкої ваги 61,24 кг), Накатані «заважив» на 60,95 кг. Дивно, що українець виявився важчим на 90 грамів, при цьому наш співвітчизник нижчий за свого суперника на цілих 12 см (170 проти 182).

Проморолик в стилі «Матриці» Тренувальний табір позаду Василь Ломаченко закінчив тренувальний табір за тиждень до бою. Менеджер українця Егіс Клімас виклав в Instagram фото Василя зі спаринг-партнерами — Альбертом Беллом (18 перемог, 5 з них — нокаутом), Джеремі Хіллом (15 перемог, 10 з них — нокаутом, 1 поразка) і Стівеном Галеано (7 перемог, 6 з них — нокаутом). «Спасибі Альберту, Стівену і Джеремі. Підготовка до тижня бою завершена «, — написав Егіс Клімас. Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися в прямому ефірі бій Ломаченко — Накатані.

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